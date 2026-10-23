Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario viernes 23 de octubre de 2026

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EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este viernes 23 de octubre de 2026.

Victoria Estrella Lugo Viera, 12 años

El duelo se recibe en calle Revolución Mexicana No. 521 de la colonia  División del Norte, en la ciudad de Durango. Honras pendientes.

María del Socorro Hernández Pérez, 79 años

El duelo se recibe en calle Domingo Arrieta No. 410 de la colonia Villa de Guadalupe, en la ciudad de Durango. Honras a las 12:00 horas en el Templo de la Salud. Se le despide en el Cementerio Valle de los Sabinos.

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