Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario viernes 28 de agosto de 2026

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EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este viernes 28 de agosto de 2026.

Sra. Carmen Corral Corral, 89 años

El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad La Candela, municipio de Tepehuanes.

Honras pendientes.

Sr. Juan Manuel Villarreal Moreno, 76 años

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda.Honras pendientes.

Sr. Lorenzo Duarte Cabrales, 57 años

El duelo se recibe en sucursal Ferrocarril en Santiago Papasquiaro

Honras pendientes.


Sra. Nolberta Figueroa Salas, 62 años


El duelo se recibe en calle Pino Suárez, esquina con calle 16 de Septiembre, colonia 20 de Noviembre, en la ciudad de Durango.


Honras a las 12:00 horas en el Templo del Refugio. Se le despide en el Panteón Residencial Flores.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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