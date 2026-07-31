Obituario viernes 31 de julio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este viernes 31 de julio de 2026.

Abel Güereca Monsiváis, 80 años

El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad Ignacio Zaragoza, municipio de Durango.

Honras el 2 de agosto a las 12:00 horas en el Templo de San Isidro Labrador.

Se le despide en el panteón del lugar.

Jesús Rolando González Juárez, 38 años

Honras pendientes.

Gabino Rivera Delgado, 74 años

El duelo se recibe en domicilio conocido del municipio de Guanaceví.

Honras pendientes.