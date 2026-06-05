Obituario viernes 5 de junio de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este viernes 5 de junio de 2026.

Catalina Amador Véliz, 64 años

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado San Agustín de Ocampo, municipio de San Juan del Río.

Honras pendientes.

Manuel de Jesús Carrera Villa, 47 años

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Nogales, municipio de Coneto de Comonfort.

Honras a las 11:00 horas en el templo de la localidad.

Se le despide en el panteón de la comunidad.

Federico Vázquez Fragoso, 86 años

El duelo se recibe en domicilio conocido del poblado Presidios, municipio de Tepehuanes.

Honras a las 11:00 horas en el templo de la localidad.

Se le despide en el panteón de la comunidad.