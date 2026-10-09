Obituario viernes 9 de octubre de 2026

Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este viernes 9 de octubre de 2026.

Sergio Francisco Ramírez Hernández, 25 años

El duelo se recibe en Capilla Plata. Se le trasladará a Guanajuato. Honras pendientes.

Alfonso Orona Hernández, 57 años

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes.

Manuel Marungo Hernández, 57 años

El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad El Zape Chico, municipio de Guanaceví. Honras pendientes.

Denis María Ochoa Ordaz, 34 años

El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes.