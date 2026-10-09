Obituarios y condolencias

FUNERALES RAÚL FLORES

Obituario viernes 9 de octubre de 2026

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Obituario viernes 9 de octubre de 2026

EL SIGLO DE DURANGO
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Le presentamos el obituario de Funerales Raúl Flores de este viernes 9 de octubre de 2026.

Sergio Francisco Ramírez Hernández, 25 años 

El duelo se recibe en Capilla Plata. Se le trasladará a Guanajuato. Honras pendientes. 

Alfonso Orona Hernández, 57 años

El duelo se recibe en Capilla Esmeralda. Honras pendientes. 

Manuel Marungo Hernández, 57 años

El duelo se recibe en domicilio conocido de la localidad El Zape Chico, municipio de Guanaceví. Honras pendientes.

Denis María Ochoa Ordaz, 34 años 


El duelo se recibe en Capilla Diamante. Honras pendientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Obituario Raúl Flores obituario 9 de octubre duelo, recibe, Hernández,, Capilla

               

                
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