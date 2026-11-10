Obra de la Central Camionera va al 60%; aún no hay fecha para traslado de escultura: Secope

El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope), Juan Jaciel Chacón Bueno, informó que la obra que se realiza al exterior de la Central Camionera registra un avance del 60 por ciento en los trabajos correspondientes a la construcción de la plazoleta donde se instalará la nueva escultura de Francisco Villa.

Sin embargo, aclaró que todavía no se tiene una fecha precisa para la entrega de la escultura, aunque el traslado lo contratará el propio escultor y se hará en partes.

“Vamos a ser bien claros, yo creo que nos hemos enfocado mucho en pensar en una fecha. Obviamente para todos los que estamos en la actividad pública nos interesa dar resultados a la brevedad. Nada más yo les invitaría a que lo pensemos de otra manera, esto se trata de una obra artística. Los artistas no necesariamente tienen un contrato de obra pública. Sin embargo, mi actividad en este caso no es la obra artística como tal. Mi actividad o la parte que llevamos en Secope es toda la parte de la plazoleta”, dijo.

En tal sentido, ante la insistencia de los medios, ya que se había hablado de la posibilidad de que la escultura se entregara el 20 de noviembre , el servidor público respondió: “Obviamente ustedes buscan que yo les dé una fecha, no es mi tema. Si es el interés, yo insisto: volteen a ver otros asuntos”.

“Ustedes buscan una fecha y yo no les voy a dar fechas. El tema es que todo tiene un avance. La obra artística está en proceso, yo soy testigo, la visité en su elaboración”.

Y agregó que los trabajos de la plazoleta registran un 60 por ciento de avance, por lo que el 40 por ciento restante corresponde a la instalación de la escultura.

Asimismo, sobre el amparos promovido, expuso: “Nosotros no estamos informados de ningún amparo. Obviamente todos tenemos la posibilidad de interponerlo cuando lo queramos, cuando sea una causa justificada. El tema es que estamos combinando dos cosas. Ese amparo no se trata del establecimiento de un nuevo espacio público o de una escultura de nueva creación; según lo que estuvimos viendo, se refieren a la escultura actual de Pancho Villa. Ahí también creo que lo abordamos de una forma no tan adecuada, porque no se está hablando solo de un traslado o una remoción. Quisiera saber yo dónde está lo negativo de restaurarlo, de ponerlo en una condición donde sea más observado, donde pueda tener un mejor espacio para que quienes nos visitan lo puedan visitar”, complementó.