Obra duranguense es seleccionada en Convocatoria Nacional Artes Escénicas en la Escuela 2026

La puesta en escena “¡Papá, mamá! ¿Qué es ser niñx?” de la Colectiva Transeúnte, fue la única propuesta originaria de Durango seleccionada en la Convocatoria Nacional Artes Escénicas en la Escuela 2026, un programa impulsado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para acercar el teatro y la danza a comunidades escolares de educación básica en todo el país.

La obra, creada e interpretada por Karen Meza Flores y Anahí Galarza Santillán , propone una mirada sensible sobre las infancias, abordando desde el teatro temas como la identidad, la diversidad y las preguntas que surgen durante el crecimiento.

Con un lenguaje cercano y recursos escénicos accesibles para el público infantil, la pieza invita a niñas, niños y sus familias a reflexionar sobre la construcción de la identidad, el respeto a las diferencias y la importancia del diálogo en el entorno familiar.

Estrenada en 2023, “¡Papá, mamá! ¿Qué es ser niñx?” se ha distinguido por combinar el juego, el humor y la imaginación con un tratamiento respetuoso de temas contemporáneos vinculados a la niñez. La propuesta ha sido reconocida por generar espacios de conversación entre infancias y personas adultas, favoreciendo la empatía y la comprensión desde una perspectiva artística.

REPRESENTACIÓN NACIONAL

En la edición 2026 de la convocatoria fueron seleccionados 70 proyectos provenientes de distintas entidades del país, 60 para circulación de obras ya existentes y 10 para la producción de nuevas propuestas escénicas. Además de Durango, el listado incluye proyectos de estados como Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, reflejando la diversidad creativa de las artes escénicas en México.

La presencia de una única obra duranguense en esta selección coloca a la propuesta de Colectiva Transeúnte como representante del estado dentro de un programa nacional que privilegia la calidad artística y el impacto social de los proyectos dirigidos a públicos infantiles y juveniles.

ARTE PARA LAS ESCUELAS

La convocatoria Artes Escénicas en la Escuela busca fortalecer la educación artística mediante la creación, producción y circulación de espectáculos de teatro y danza destinados a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.