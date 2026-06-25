Obras de Viviendas para el Bienestar deben respetar horarios; reportan labores desde la madrugada

Vecinos del fraccionamiento Acereros han manifestado sus quejas contra la empresa encargada de construir las Viviendas para el Bienestar, particularmente por el horario en que se realizan los trabajos, pues basándose en el reglamento municipal, las labores estarían iniciando fuera del horario permitido, al comenzar desde las 3:30 de la mañana.

La regidora Gloria Arreola Gamboa precisó que en el municipio existe un horario establecido para las obras de construcción, independientemente de que se desarrollen en zonas habitacionales, residenciales o en el Centro Histórico.

Reconoció que ya se habían presentado algunas quejas por parte de vecinos de ese fraccionamiento, principalmente de quienes habitan en las calles cercanas a la obra.

Indicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la Dirección Municipal de Desarrollo Urbano, ya se emitieron observaciones al constructor respecto al horario de trabajo; sin embargo, de no atenderse el exhorto, podrían aplicarse sanciones.

“Se les emitió un exhorto; si, obviamente, no lo cumplen, precisamente se procede a la multa y ya se da parte al Juzgado Cívico para que se haga el trámite adecuado”, señaló.

El horario de trabajo es solo una de las inconformidades e irregularidades que han señalado los vecinos del fraccionamiento Acereros en torno a la construcción de las Viviendas para el Bienestar, ya que el ruido nos les permite descansar.