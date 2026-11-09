Observan 130 mdp al Estado

La revisión de la Cuenta Pública estatal del 2025 dejó observaciones por 130 millones de pesos en gastos y obras que podrían haber causado un daño a las finanzas públicas de Durango.

La Auditoría Superior del Estado de Durango (ASED) identificó pagos sin respaldo documental, recursos cuyo uso no fue explicado, desembolsos considerados improcedentes y trabajos pagados que no se realizaron. Las observaciones seguían pendientes de aclaración cuando se concluyó el informe.

El monto se divide en 108 millones 71 mil pesos correspondientes a gastos de dependencias y 21 millones 965 mil pesos relacionados con obra pública que la autoridad fiscalizadora considera que deben aclararse y cuyo manejo, de no solventarse, todavía puede derivar en responsabilidades.

El informe de resultados de la ASED establece que la mayor observación corresponde a la Secretaría de Finanzas y de Administración, con 54 millones 346 mil pesos provenientes de participaciones federales. De esa cantidad, 53 millones 978 mil pesos carecían de documentos que explicaran y respaldaran por qué se hicieron los gastos; otros 367 mil 887 pesos no contaban con comprobantes para acreditar las operaciones.

En la Secretaría de Educación se observaron 38 millones 146 mil pesos del fondo federal destinado a la nómina educativa y los gastos de operación. En este sentido, la fiscalización refirió que 22 millones 788 mil pesos carecían de documentos que justificaran el uso del dinero y casi cuatro millones sin comprobantes. También reporta 11 millones 74 mil pesos en pagos considerados improcedentes o superiores a lo que correspondía, además de 306 mil pesos en gastos que no correspondían a las funciones de la dependencia.

En Servicios de Salud de Durango quedaron pendientes de aclarar 13 millones 734 mil pesos. De los cuales, 12 millones 262 mil no tenían documentos que explicaran y respaldaran el gasto, mientras que un millón 472 mil carecía de comprobantes.

[DURANGO 1B]