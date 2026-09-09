OCDE: afectan IA y redes a educación

El retroceso en los resultados de la prueba del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un fenómeno global.

Al presentar el informe de la edición 2025 de la prueba, que contó con la participación de 760 mil estudiantes de 91 países y economías, el organismo internacional advirtió que el rendimiento académico de los alumnos evaluados en matemáticas y lectura disminuyó hasta llegar a los promedios más bajos registrados hasta el momento.

Entre 2015 y 2025, detalló, la puntuación media en lectura disminuyó 28 puntos en los países de la OCDE, lo que equivale a un año y medio de aprendizaje aproximadamente. La puntuación en matemáticas cayó 22 puntos, algo más de un año de aprendizaje.

Entre los participantes no pertenecientes a la OCDE, durante ese mismo periodo, la puntuación en lectura cayó 16 puntos y la puntuación en matemáticas 8 puntos. En tanto, el rendimiento medio en ciencias se estabilizó entre 2022 y 2025 en los países de la OCDE, tras la caída registrada entre 2009 y 2022.

"El informe PISA 2025 muestra que es urgente revertir la disminución del rendimiento académico. Los mejores sistemas educativos se centran en una menor cantidad de áreas con una mayor profundidad, invierten en los docentes, involucran a los padres y ofrecen apoyo específico a los estudiantes y las escuelas que más lo necesitan", indicó Mathias Cormann, Secretario General de la OCDE.

"La tecnología y la inteligencia artificial pueden reforzar el aprendizaje y contribuir a la preparación de los jóvenes para el futuro, pero solo si se utilizan con criterio, y no en detrimento de la atención, el esfuerzo y la comprensión".

"Para la lectura, cuanto más tiempo se pasa con las pantallas para divertirse, peores son los resultados", destacó Cormann en la presentación de los resultados de las pruebas PISA de 2025, que marcan un descenso muy significativo en comprensión lectora respecto a las pruebas precedentes, pero también en matemáticas.

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