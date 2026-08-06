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Ofrece EUA recompensa de 100 mdd por líderes del CJNG

EL UNIVERSAL
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció 100 millones de dólares (mdd) en recompensas para atrapar a líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus redes, además de acusaciones contra tres de ellos relacionados con fraude en tiempos compartidos.

En conferencia de prensa, los titulares del Departamento de Justicia de EUA, Todd Blanche; de la DEA, Terrance Cole, y del FBI, Kash Patel, anunciaron las acciones contra el poderoso cártel mexicano.

El jefe de la Agencias de Control de Drogas (DEA, en inglés), Terry Cole, denunció la "corrupción en México, incluyendo en el gobierno de México, que ha protegido a líderes de los cárteles".

Advirtió que el gobierno del presidente Donald Trump irá por "los líderes de los cárteles y funcionarios corruptos de gobierno" que permiten o facilitan el flujo de drogas que está matando a estadounidenses.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  líderes, Departamento, Cole,, México,

               

                
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