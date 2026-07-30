Ofrecen planta subsidiada para restaurar en Durango predios forestales afectados por incendios

En Durango se encuentra abierta una convocatoria para restaurar predios forestales que han sido dañados por incendios o que cuentan con las características para ser reforestados. Para ello, se ofrecerán plantas con cuotas de recuperación de tres y dos pesos.

La convocatoria del programa Reforestando Durango 2026 es coordinada por la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA), que pone a disposición un millón 750 mil plantas de coníferas de las especies cooperi, engelmannii, durangensis, greggii y ayacahuite, así como 400 mil plántulas de agave.

Esta estrategia se estará vigente durante todo agosto, dirigida principalmente a ejidos, comunidades y pequeños propietarios, a quienes se hace un llamado a aprovechar la planta subsidiada y así poder restaurar sus predios.

La titular de la SRNyMA, Claudia Hernández Espino, precisó que l os beneficiarios pueden adquirir la planta para acciones de restauración y conservación , con cuotas de recuperación de tres pesos por planta de conífera y dos pesos por planta de agave.

Lo recaudado mediante estas cuotas se utilizará para la producción de más planta en los viveros estatales de El Sahuatoba y Práxedis Guerrero.

Aseguró que se entrega planta de calidad bajo un esquema de subsidio que impulsa la conservación del patrimonio natural de Durango.

La funcionaria señaló que el programa es prioritario para rehabilitar áreas afectadas por incendios forestales y, además, fortalecer el manejo sustentable de los bosques.

Además, indicó que se puede aprovechar la temporada de lluvias para realizar acciones de reforestación y contribuir a la restauración de los ecosistemas.

Las personas o ejidos interesados pueden consultar las bases y descargar los formatos de solicitud en la página oficial de la dependencia en medioambiente.durango.gob.mx, o solicitar información al teléfono 618 137 9953.