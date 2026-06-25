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Ola de apagones impacta al país

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AGENCIAS
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Una ola de apagones, variaciones de voltaje e interrupciones prolongadas en el suministro de energía eléctrica se han registrado en al menos 20 entidades del país en los últimos 10 días.

Las fallas han causado suspensión de servicios y manifestaciones de los poblaciones afectadas, en todas las regiones de la República.

De acuerdo con reportes oficiales y denuncias ciudadanas, el alto consumo de energía --derivado del uso de sistemas de aire acondicionado--, la sobrecarga en la red general, debido al calor extremo y la antigüedad de los tranformadores son los principales detonantes de esta crisis.

En el sureste del país, usuarios del estado de Tabasco se han manifestado por suspensiones del servicio en varios puntos.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  país, energía, apagones,, detonantes

               

                
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