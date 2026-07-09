Ola de calor: así debes usar el aire acondicionado de tu auto para enfriar más rápido

Con la llegada de la temporada de calor, muchas personas suben al automóvil, encienden el aire acondicionado al máximo y esperan que la cabina se enfríe de inmediato. Sin embargo, hay un botón que puede hacer una diferencia importante y que no siempre se utiliza bien: el de recirculación del aire.

Se trata del ícono que normalmente muestra un automóvil con una flecha girando en su interior. Su función es sencilla: en lugar de permitir que entre aire caliente del exterior, el sistema toma el aire que ya está dentro de la cabina y lo vuelve a enfriar.

Esto puede ayudar a que el interior del vehículo se enfríe más rápido, especialmente en días calurosos, cuando el aire exterior está demasiado caliente. También puede ser útil en tráfico pesado, zonas con polvo, humo, malos olores o contaminación, ya que reduce la entrada de aire del exterior.

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¿Cuándo sí conviene usar la recirculación?

En temporada de calor, lo más recomendable es usar la recirculación después de sacar el aire caliente acumulado dentro del auto.

Es decir, si el vehículo estuvo estacionado bajo el sol, conviene abrir las ventanas o puertas durante unos segundos antes de encender completamente el aire acondicionado. Esto permite expulsar el aire caliente que quedó atrapado dentro de la cabina.

Después, una vez que el aire acondicionado empieza a enfriar, activar la recirculación ayuda a mantener más fresca la cabina, porque el sistema trabaja con aire que ya bajó de temperatura y no con aire caliente del exterior.

En otras palabras: primero se saca el calor acumulado; después se recircula el aire frío.

También sirve en tráfico, polvo o malos olores

La recirculación no solo es útil por el calor. También puede utilizarse cuando el vehículo circula en medio de tráfico intenso, humo, polvo, zonas con malos olores o contaminación.

En esos casos, activar este modo ayuda a reducir la entrada de aire del exterior, por lo que puede ser más cómodo para quienes viajan dentro del vehículo.

Esto puede ser especialmente útil en avenidas congestionadas, detrás de camiones que emiten humo, cerca de obras o en zonas donde hay quema de basura, drenajes abiertos o malos olores.

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El error común: usarla todo el tiempo

Aunque la recirculación es útil, no conviene dejarla encendida durante todo el trayecto en cualquier condición.

Si se usa durante demasiado tiempo, el aire dentro del auto puede sentirse cargado, sobre todo cuando viajan varias personas. Además, en ciertos casos puede favorecer que los vidrios se empañen, principalmente en días de lluvia o cuando hay mucha humedad.

Por eso, en viajes largos o carretera, lo recomendable es alternar entre recirculación y entrada de aire fresco, especialmente si el ambiente exterior está limpio y la temperatura dentro del vehículo ya es agradable.

¿Y si se empañan los vidrios?

Cuando el parabrisas o las ventanas comienzan a empañarse, lo más importante es recuperar la visibilidad.

En ese caso, lo recomendable es apagar la recirculación, activar el desempañador y permitir la entrada de aire fresco. En muchos vehículos, el aire acondicionado también ayuda a retirar humedad del aire, por lo que puede ser útil aunque no se busque enfriar la cabina.

Mantener la recirculación encendida cuando los vidrios están empañados puede empeorar el problema, porque conserva dentro del auto la humedad generada por la respiración de los ocupantes.

Después de dejar el auto bajo el sol

Cuando el vehículo permanece estacionado bajo el sol, el interior puede alcanzar temperaturas muy superiores a las del ambiente exterior.

Por eso, antes de activar la recirculación, conviene abrir puertas o ventanas durante unos segundos. Luego se puede encender el aire acondicionado y activar la recirculación cuando empiece a salir aire frío.

Este pequeño cambio puede hacer que el sistema enfríe mejor y que la cabina alcance una temperatura más cómoda en menos tiempo.

También es importante recordar que nunca se debe dejar a niñas, niños, adultos mayores o mascotas dentro de un vehículo estacionado, ni siquiera por pocos minutos. Bajar un poco las ventanas o dejar el auto en sombra no evita que la temperatura interior aumente rápidamente.

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Guía rápida para usarlo bien

En calor: primero abre ventanas unos segundos para sacar el aire caliente; después enciende el aire acondicionado y activa recirculación.

primero abre ventanas unos segundos para sacar el aire caliente; después enciende el aire acondicionado y activa recirculación. En tráfico: úsala para reducir la entrada de humo, polvo o malos olores.

úsala para reducir la entrada de humo, polvo o malos olores. En carretera: alterna con aire fresco para evitar que el ambiente se sienta cargado.

alterna con aire fresco para evitar que el ambiente se sienta cargado. Con lluvia o vidrios empañados: apaga la recirculación, activa el desempañador y permite la entrada de aire exterior.

apaga la recirculación, activa el desempañador y permite la entrada de aire exterior. Con varios pasajeros: no la mantengas encendida todo el tiempo, ya que el aire puede sentirse viciado o menos cómodo en la parte trasera.

En conclusión

El botón de recirculación no es solo un accesorio del tablero. Bien utilizado, puede ayudar a enfriar más rápido el auto, hacer más eficiente el uso del aire acondicionado y mejorar la comodidad durante los días de calor.

La clave está en saber cuándo activarlo y cuándo dejar que entre aire fresco. En temporada de calor, usarlo correctamente puede marcar una gran diferencia dentro del vehículo.