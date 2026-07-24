Ola de Calor: ¿De verdad necesitas bañarte todos los días? Esto dicen los especialistas

Bañarse todos los días parece una regla básica de higiene, pero una publicación que anda rondando por las redes sociales ha hecho que muchos se cuestionen su rutina: ¿de verdad es necesario meterse a la regadera todos los días o la piel puede descansar de vez en cuando?

El mensaje dice que los humanos solo necesitan bañarse cada dos o tres días y advierte que hacerlo todos los días puede causar irritación y hasta grietas. Pero la respuesta de los especialistas no es tan radical: no existe una frecuencia universal que funcione para cualquier persona.

La necesidad de bañarse depende del clima, la edad, el tipo de piel, la actividad física, el trabajo y cuánto sudas. Alguien que hizo ejercicio, trabajó al aire libre o estuvo en contacto con polvo y contaminantes probablemente va a necesitar un regaderazo, aunque ya se haya bañado ese mismo día.

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En cambio, una persona con poca actividad física, que se quedó en casa y no sudó mucho, podría saltarse la regadera de vez en cuando y eso no sería un riesgo para su salud.

La Escuela de Medicina de Harvard señala que bañarse varias veces por semana puede ser suficiente para algunas personas, siempre y cuando no estén sucias, sudadas o tengan algún motivo extra para hacerlo. De todas maneras, otros especialistas mantienen la recomendación de la ducha diaria, aunque aclaran que no es una regla fija.

El problema no siempre es bañarse, sino cómo se hace

Duchas largas, agua muy caliente y mucho jabón agresivo pueden quitar los aceites naturales que protegen la piel. Eso causa resequedad, picazón e irritación, sobre todo si tienes dermatitis, psoriasis o piel sensible.

La Academia Americana de Dermatología recomienda limitar las duchas entre cinco y diez minutos, usar agua tibia y secar el cuerpo con toques suaves, sin frotar. También dice que hay que aplicar crema hidratante mientras la piel aún está un poco húmeda.

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El jabón tampoco debe aplicarse por todo el cuerpo a fondo. En una ducha rápida puedes concentrarte en zonas como las axilas, ingles y pies, donde se acumula el sudor y las bacterias relacionadas con el mal olor.

Entonces, ¿la publicación viral dice la verdad? Solo en parte. Bañarse cada dos o tres días puede ser suficiente para algunas personas, pero no es algo científico que aplique para todos. Tampoco la ducha diaria necesariamente daña la piel si es corta, con agua tibia y productos suaves.

La conclusión no es tan emocionante como el meme: hay que bañarse según las necesidades de tu cuerpo. Y sí, el “olfatómetro” también puede ayudarte a decidir.