¿Te puedes bañar durante una tormenta eléctrica? Esta es la razón por la que deberías de pensarlo dos veces

Aunque parezca una exageración, bañarse o simplemente usar agua de la llave durante una tormenta eléctrica puede ser peligroso. Cuando hay actividad eléctrica, los rayos pueden llegar a viajar por el cableado y las tuberías de la casa, incluso si nunca han caído justo encima de tu techo.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos lo deja muy claro: no te bañes, no laves los platos, no te laves las manos y evita cualquier cosa que implique agua corriente mientras escuches truenos o veas relámpagos cerca. Y sí, el riesgo es mayor si tienes tuberías de metal, pero aun con tuberías de plástico, como es muy común actualmente, la recomendación es la misma. Es cierto, no quiere decir que cada vez que te duchas en una tormenta te caerá un rayo… pero ¿para qué arriesgarse si basta con esperar un poco?

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Estar dentro de casa no elimina todos los riesgos

Estar adentro no significa que todo está bajo control. Hay otros riesgos a tener en cuenta. Aléjate de ventanas abiertas, puertas, balcones, cocheras, y no uses teléfonos fijos ni electrónicos que estén conectados a la corriente, como computadoras y cargadores. Los celulares están bien siempre y cuando no estén enchufados. Tampoco te recuestes en el piso de concreto ni apoyes las manos en paredes de ese material, porque suelen tener varillas internas que pueden conducir la electricidad.

La regla más sencilla es la de los truenos: si lo escuchas, la tormenta está cerca y puede ser peligrosa. El Centro Nacional de Prevención de Desastres lo recomienda: cuando empieza la tormenta, métete a un lugar cerrado y mantente alejado de árboles, postes y objetos metálicos. Si te agarra la tormenta fuera, nada de refugiarte debajo de un árbol ni acostarte en el suelo. Busca un edificio cerrado o un coche con techo duro y ventanas arriba. Olvida las terrazas abiertas, palapas y paradas de autobús, porque no ofrecen protección contra los rayos.

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Un tip sobre las tormentas

¿Quieres saber qué tan lejos cayó un rayo? Cuenta los segundos entre el relámpago y el trueno, divídelos entre tres y tendrás la distancia en kilómetros. Pero realmente, en cuanto oyes un trueno, lo mejor es buscar refugio.

Y un último consejo: no salgas apenas pare de llover. Quédate bajo techo al menos media hora después del último trueno. Muchas veces, los rayos siguen cayendo aunque la tormenta ya parezca historia. ¡Vale la pena esperar un rato para estar seguro!

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