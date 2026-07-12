¿Qué tan probable es que te caiga un rayo? Esto es lo que puede pasar y cómo protegerte durante una tormenta

Cada temporada de lluvias, las tormentas eléctricas despiertan la misma duda entre miles de personas: ¿realmente puede caerme un rayo? Aunque las probabilidades son bajas, los especialistas advierten que el riesgo existe y que una sola decisión equivocada puede marcar la diferencia entre salir ileso o sufrir lesiones que cambien la vida.

Con el incremento de las lluvias en gran parte del país, también aumenta la actividad eléctrica en la atmósfera. Por ello, autoridades de Protección Civil insisten en que conocer los riesgos y saber cómo actuar puede salvar vidas.

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¿Qué tan probable es que te alcance un rayo?

Ser alcanzado por un rayo es un evento poco frecuente, pero ocurre todos los años en distintas partes del mundo, incluido México.

De acuerdo con especialistas en meteorología y organismos dedicados al estudio de descargas atmosféricas, la probabilidad de que una persona sea impactada por un rayo en un año determinado es muy baja. Sin embargo, el riesgo aumenta considerablemente cuando alguien permanece al aire libre durante una tormenta, especialmente en campos abiertos, montañas, cuerpos de agua o debajo de árboles.

En otras palabras, el verdadero peligro no está únicamente en la tormenta, sino en exponerse a ella.

Un rayo es mucho más poderoso de lo que parece

Aunque duran apenas una fracción de segundo, los rayos liberan una enorme cantidad de energía.

Entre sus características más impresionantes destacan:

Alcanzan temperaturas cercanas a los 30 mil grados Celsius , unas cinco veces más calientes que la superficie del Sol.

La descarga eléctrica viaja a cientos de miles de kilómetros por hora.

Puede transportar decenas de miles de amperios de corriente eléctrica.

La onda expansiva genera el estruendo que conocemos como trueno.

No siempre es necesario recibir un impacto directo para resultar herido. Una descarga cercana puede transmitirse por el suelo, el agua, estructuras metálicas o incluso saltar desde un objeto cercano hacia una persona.

¿Qué le ocurre al cuerpo si cae un rayo?

Aunque muchas personas sobreviven a una descarga eléctrica, las consecuencias pueden ser graves e incluso permanentes.

Entre las lesiones más comunes se encuentran:

Paro cardíaco.

Paro respiratorio.

Quemaduras.

Daño cerebral.

Pérdida temporal de memoria.

Problemas neurológicos.

Lesiones en la vista y el oído.

Fracturas ocasionadas por la fuerza de la descarga o la caída posterior.

Especialistas señalan que algunos sobrevivientes continúan con secuelas durante meses o incluso años.

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Los lugares donde nunca deberías refugiarte

Uno de los errores más comunes durante una tormenta es buscar protección en sitios que, en realidad, incrementan el riesgo.

Evita permanecer:

Debajo de un árbol aislado.

En campos abiertos.

En canchas deportivas.

En azoteas.

Sobre cerros o lugares elevados.

Dentro de ríos, presas, albercas o cualquier cuerpo de agua.

Cerca de postes, antenas o estructuras metálicas altas.

¿Dónde sí estás más seguro?

Los especialistas recomiendan buscar refugio de inmediato en:

Una vivienda.

Un edificio cerrado.

Un automóvil con techo metálico y las ventanas cerradas.

Muchas personas creen que las llantas de goma son las que protegen el vehículo, pero eso es un mito. Lo que realmente brinda seguridad es la carrocería metálica, que actúa como una especie de jaula de Faraday, desviando la corriente alrededor del vehículo y reduciendo el riesgo para quienes se encuentran en el interior.

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IA

Los mitos más comunes sobre los rayos

Las tormentas eléctricas también están rodeadas de creencias que pueden resultar peligrosas.

"El celular atrae los rayos."

No existe evidencia científica que demuestre que un teléfono celular atraiga una descarga eléctrica. El peligro está en permanecer expuesto durante la tormenta, no en el dispositivo.

"Si deja de llover, ya pasó el peligro."

Falso. Los rayos pueden caer incluso cuando la lluvia ya terminó o a varios kilómetros del núcleo principal de la tormenta.

"Los objetos metálicos atraen los rayos."

El metal no "atrae" los rayos, pero sí conduce muy bien la electricidad. Por eso es recomendable alejarse de estructuras metálicas durante una tormenta.

La regla de los 30 segundos que puede salvarte la vida

Una recomendación utilizada por organismos de protección civil en distintos países es la llamada regla 30-30.

Si después de observar un relámpago escuchas el trueno antes de que transcurran 30 segundos, significa que la tormenta está lo suficientemente cerca como para representar un peligro y debes buscar refugio de inmediato.

Una vez que pase la tormenta, se recomienda esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de volver a realizar actividades al aire libre.

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¿Qué hacer si alguien fue alcanzado por un rayo?

Contrario a otro mito muy difundido, una persona alcanzada por un rayo no conserva electricidad en su cuerpo, por lo que puede tocarse de inmediato para brindarle ayuda.

Los especialistas recomiendan:

Llamar al 911 lo antes posible.

Verificar si respira y tiene pulso.

Iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) si se cuenta con capacitación y es necesario.

No mover a la víctima salvo que exista un riesgo mayor, como inundaciones o incendios.

En temporada de lluvias, la prevención hace la diferencia

Con las lluvias y tormentas eléctricas registradas en Durango y otras regiones del país durante las últimas semanas, las autoridades reiteran el llamado a no minimizar las alertas meteorológicas.

Aunque la posibilidad de que un rayo impacte directamente a una persona es reducida, la mayoría de los accidentes ocurren cuando alguien decide permanecer al aire libre pese a la presencia de actividad eléctrica.

En estos casos, la mejor protección sigue siendo la más sencilla: buscar refugio a tiempo y esperar a que la tormenta termine antes de continuar cualquier actividad.