Ola de Calor: ¿Sirve poner aluminio en las ventanas para bajar la temperatura de la casa?

El truco se volvió viral durante la ola de calor en Europa, pero también puede aplicarse en México. Aunque puede ayudar a bloquear parte del calor, no es una solución permanente y debe usarse con cuidado.

La imagen llamó la atención en redes sociales: ventanas cubiertas con papel aluminio en edificios de París, como una medida improvisada para intentar reducir el calor dentro de las viviendas durante la ola de calor en Europa.

Aunque parece un truco desesperado, la idea tiene lógica. El papel aluminio puede reflejar parte de la radiación solar y reducir la entrada directa de calor por las ventanas, sobre todo cuando el sol pega durante varias horas sobre el vidrio.

En México, donde varias entidades enfrentan temperaturas altas, el método también puede resultar útil como una medida temporal, económica y fácil de aplicar. Sin embargo, no se trata de una solución milagrosa.

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¿Por qué ayuda contra el calor?

El papel aluminio funciona como una barrera reflejante. Al colocarse sobre una ventana, puede disminuir la cantidad de luz solar y radiación que entra a una habitación.

Esto puede hacer que el espacio se sienta menos sofocante, especialmente en casas sin aire acondicionado, con poca sombra o con ventanas expuestas al sol durante buena parte del día.

La efectividad depende de varios factores: la orientación de la ventana, el tipo de vidrio, la intensidad del sol, la ventilación de la vivienda y la forma en que se coloca el material.

¿De qué lado debe colocarse?

Lo más recomendable es colocar el papel aluminio por fuera de la ventana, con el lado brillante hacia el exterior, para reflejar la radiación antes de que caliente el vidrio.

Si se coloca por dentro, también puede bloquear luz y algo de calor, pero el cristal ya habrá absorbido parte de la energía solar, por lo que el efecto será menor.

También se debe tener precaución con ventanas dobles, polarizadas o con películas especiales, ya que la acumulación de calor podría provocar daños o fisuras en el vidrio.

No es una solución permanente

El papel aluminio puede funcionar como una medida de emergencia, pero no sustituye alternativas más seguras y duraderas, como cortinas térmicas, persianas, toldos, películas solares o una buena ventilación cruzada.

Además, puede desprenderse con facilidad, deteriorarse con el viento o la lluvia, bloquear por completo la luz natural y afectar la apariencia de la vivienda.

Por eso, lo ideal es usarlo solo de manera temporal y en ventanas donde realmente pegue el sol directo.

México también enfrenta altas temperaturas

El tema cobra relevancia por las altas temperaturas previstas en México. Para este 2 de julio, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó máximas de 40 a 45 grados en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

También se esperan temperaturas de 35 a 40 grados en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Ante este panorama, cualquier medida para disminuir la entrada de calor puede ayudar, especialmente en viviendas sin aire acondicionado o con poca sombra.

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Recomendaciones para usarlo sin riesgos

La recomendación es usar el aluminio solo en ventanas con sol directo, evitar cubrir salidas de emergencia, revisar que el vidrio no se caliente demasiado y no dejarlo instalado durante largos periodos sin supervisión.

También conviene cerrar cortinas durante las horas de mayor radiación, ventilar temprano por la mañana o por la noche, apagar aparatos que generen calor y mantener hidratadas a niñas, niños, adultos mayores, personas enfermas y mascotas.

En resumen: poner papel aluminio en las ventanas sí puede ayudar a reducir parte del calor, pero debe verse como un recurso temporal. Bien colocado, puede hacer más soportable una habitación; mal instalado, puede servir de poco o incluso causar problemas en el vidrio.