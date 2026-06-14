Olivia Rodrigo inaugura una nueva era con su tercer álbum

Olivia Rodrigo vuelve a demostrar por qué es una de las artistas más importantes de su generación. La cantante estadounidense inauguró oficialmente una nueva etapa creativa con el lanzamiento de "you seem pretty sad for a girl so in love", su esperado tercer álbum de estudio, un trabajo que llega respaldado por récords históricos, millones de reproducciones y una expectativa pocas veces vista en el pop contemporáneo.

La llegada del disco marca un momento decisivo en la carrera de la intérprete, quien ha convertido cada lanzamiento en un acontecimiento global desde la irrupción de "SOUR" en 2021. Ahora, con un proyecto que explora nuevas emociones y profundiza en una narrativa más madura, Rodrigo reafirma su capacidad para conectar con una generación que ha hecho de sus canciones una banda sonora emocional.

El lanzamiento llega acompañado del videoclip de "stupid song", una producción dirigida por Mitch Ryan y filmada en Nueva York que incorpora la participación de bailarines del New York City Ballet bajo la coreografía de Tiler Peck, apostando por una propuesta visual que amplifica el universo artístico del álbum.

UN ÁLBUM RESPALDADO POR ÉXITOS

El camino hacia "you seem pretty sad for a girl so in love" estuvo marcado por el impacto de "drop dead", sencillo que convirtió a Rodrigo en la primera artista en debutar los sencillos principales de sus tres primeros álbumes directamente en el número uno. Posteriormente, "the cure" consolidó el dominio del proyecto al liderar múltiples listas especializadas de Billboard.