Once terremotos de magnitud 7 sacuden al mundo en 2026; ¿podría ocurrir uno en CDMX?

Una serie de terremotos de gran magnitud ha golpeado distintas regiones del mundo durante las últimas semanas. Venezuela, México, Colombia e Indonesia aparecen entre los países afectados, una sucesión que ha despertado inquietud ante la posibilidad de que otro movimiento poderoso vuelva a sacudir la Ciudad de México.

En lo que va de 2026 se han registrado al menos 11 terremotos de magnitud 7.0 o superior. Aunque estos eventos ocurrieron en diferentes sistemas tectónicos, su cercanía temporal ha alimentado dudas sobre si la actividad sísmica mundial está aumentando.

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Venezuela inició la reciente cadena de terremotos

El 24 de junio, dos fuertes terremotos sacudieron el norte de Venezuela. El primero alcanzó una magnitud de 7.2 y horas más tarde se produjo otro de 7.5, ambos al oeste de Caracas.

Los movimientos ocasionaron daños severos, derrumbes y deslizamientos de tierra. La emergencia fue seguida por numerosas réplicas que mantuvieron en alerta a la población.

Posteriormente, el 17 de julio, un terremoto de magnitud 7.3 ocurrió frente a las costas de Chiapas, aproximadamente a 52 kilómetros al oeste de Puerto Madero. El epicentro se localizó en el océano Pacífico, a una profundidad cercana a los 22 kilómetros.

La actividad continuó el 7 de agosto con otro terremoto de magnitud 7.5 en Venezuela. Tres días después, el 10 de agosto, un movimiento de 7.4 golpeó el occidente de Colombia y provocó una emergencia en ciudades como Cali, Pereira y Manizales.

El evento más reciente ocurrió el 15 de agosto en Indonesia. Un terremoto de magnitud 7.7 sacudió la isla de Flores, provocó derrumbes y obligó a miles de habitantes a abandonar sus viviendas. También se emitió una alerta de tsunami que posteriormente fue retirada.

¿Está temblando más de lo normal?

Pese a la sucesión de grandes terremotos, los datos históricos indican que la cifra todavía se encuentra dentro de los parámetros habituales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que cada año ocurren alrededor de 16 terremotos de gran magnitud: aproximadamente 15 de entre 7.0 y 7.9, además de uno de magnitud 8.0 o superior.

Los movimientos registrados en Venezuela, Colombia o Indonesia tampoco forman una cadena capaz de avanzar hasta México. Cada terremoto responde a la acumulación y liberación de energía en su propia falla o límite de placas.

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¿Un gran terremoto podría sacudir la CDMX?

La Ciudad de México mantiene un riesgo sísmico permanente, pero no por los recientes movimientos internacionales.

Los terremotos que históricamente han causado daños en la capital suelen originarse frente a Guerrero, Oaxaca, Michoacán o Chiapas. Sus ondas pueden recorrer cientos de kilómetros y amplificarse al llegar a las zonas construidas sobre los antiguos lagos del Valle de México.

Actualmente, no existe un método científico capaz de anticipar la fecha, magnitud y ubicación del próximo gran terremoto. Por ello, no puede afirmarse que la CDMX será “la siguiente”, aunque sus condiciones geológicas obligan a mantener permanentemente las medidas de prevención.