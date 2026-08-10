¿Qué riesgo real existe para México por el terremoto en Colombia y la falla de San Andrés?

El terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes en Colombia despertó inquietud más allá de sus fronteras y reavivó las dudas sobre una posible reacción en cadena que pudiera alcanzar la falla de San Andrés o provocar un movimiento importante en México. Sin embargo, los datos disponibles no respaldan ese escenario.

El Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento ocurrió a las 7:34 horas, con epicentro en San José del Palmar, departamento de Chocó, y a una profundidad de 103 kilómetros. Fue el sismo de mayor magnitud registrado en Colombia durante el siglo XXI y se percibió también en Panamá y Venezuela.

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La institución explicó que su origen está relacionado con la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana, un proceso tectónico propio de la región del Pacífico colombiano. Por su magnitud, la energía logró propagarse a una zona extensa pese a tratarse de un evento profundo.

¿Puede activar la falla de San Andrés?

Hasta el momento no existe evidencia científica de que el terremoto colombiano pueda activar la falla de San Andrés. Aunque ambos fenómenos ocurren dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, pertenecen a sistemas tectónicos distintos y están separados por miles de kilómetros.

La falla de San Andrés se localiza principalmente en California y forma parte del límite entre las placas del Pacífico y Norteamérica. Hacia el sur se conecta con un sistema de fallas que continúa por el Golfo de California, por lo que tiene influencia en la actividad sísmica del noroeste de México, particularmente en Baja California.

En contraste, el terremoto de Colombia se produjo por la interacción entre las placas de Nazca y Sudamérica. La energía liberada puede generar réplicas cerca de la zona de ruptura, pero no viaja por las fallas como si se tratara de una reacción en cadena capaz de detonar terremotos en otros países.

Además, el Servicio Geológico Colombiano recordó que actualmente no existe un método científicamente comprobado para predecir la fecha, ubicación y magnitud de un sismo.

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México mantiene su propio riesgo sísmico

Que el terremoto de Colombia no represente una amenaza directa no significa que México esté libre de riesgo. El país mantiene una actividad sísmica permanente debido a la interacción de cinco placas tectónicas: Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe.

La mayor amenaza se concentra en las costas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Colima y Jalisco, donde las placas de Cocos y Rivera se introducen debajo de la placa Norteamericana. En el noroeste, Baja California también registra movimientos relacionados con el sistema tectónico asociado a San Andrés.

Por lo tanto, el riesgo para México sigue siendo el habitual derivado de su propia configuración geológica, pero no aumentó como consecuencia del terremoto ocurrido en Colombia. Tampoco existe base para afirmar que este movimiento sea una advertencia de un próximo gran sismo en territorio mexicano.