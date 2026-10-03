Operación Enjambre: caen alcalde y exalcalde de Suchiapa; los señalan por asociación delictuosa

El Gabinete de Seguridad confirmó la detención del alcalde morenista de Suchiapa, Chiapas, Jorge Lorenzo Lara Cordero, así como el exalcalde del municipio Alexis Nucamendi Gómez, ambos vinculados a delitos relacionados con abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

La detención derivó de la implementación de la Operación Enjambre, la estrategia federal que ha llevado a la captura de más de 100 funcionarios públicos, entre ellos alcaldes y mandos de la policía.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, ambos políticos emanados de Morena, fueron detenidos junto a otras 19 personas, entre los que destacan mandos y elementos de la Policía Municipal de la región.

"El Gobierno de México continuará trabajando con las autoridades estatales para combatir la corrupción y las redes de complicidad vinculadas con actividades delictivas", sostuvo la autoridad federal en su cuenta de X.

En este sentido, el Gabinete de Seguridad agradeció al gobernador Eduardo Ramírez, así como a las autoridades de Chiapas por su colaboración en estas acciones.

Detalló que como parte de la Operación Enjambre, fueron desplegados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP-Chiapas) y la Fiscalía General del Estado, quienes lograron la captura del alcalde y exalcalde.

De acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones de la SSPC, el operativo de captura ocurrió a las 05:29 de la madrugada de este sábado, en un domicilio de la colonia San Esteban, ubicado sobre la 1a Avenida Sur Poniente, de Suchiapa.