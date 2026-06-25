Operativo arroja 46 vehículos asegurados

Elementos de la Guardia Nacional (GN), del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de la República (FGR) realizaron un operativo en distintos puntos del estado de Durango, donde fueron cateados tres inmuebles que presuntamente eran utilizados como bodegas para el resguardo de vehículos y diverso material.

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las acciones se llevaron a cabo como parte de los trabajos coordinados entre corporaciones federales para el combate de actividades ilícitas en la entidad.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron un arma larga, además de 435 cargadores y 180 cartuchos útiles de distintos calibres, los cuales quedaron a disposición del agente del Ministerio Público Federal.

En los inmuebles también fueron localizados y asegurados 46 vehículos de diferentes características. Entre las unidades encontradas se detectaron dos con reporte vigente de robo, situación que derivó en la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Las autoridades informaron que uno de los vehículos asegurados contaba con blindaje de fábrica, por lo que también fue incluido dentro de los indicios asegurados durante el operativo realizado por las fuerzas federales.

Este miércoles 24 de junio, cerca de las 11:00 horas, elementos de los tres órdenes de gobierno se trasladaron al Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Durango, con el objetivo de realizar una revisión conjunta sin previo aviso.

Al Cereso 1 se trasladaron elementos del Ejército Mexicano, así como Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado de Durango, que se encargaron de realizar una revisión conjunta a los internos.

Se informó además que las revisiones se hicieron para inhibir situaciones que puedan encontrarse al interior, así como verificar que no existan artículos ilícitos en las celdas.

[DURANGO 2B Y 7B]