Operativos militares sorprenden a vecinos de la zona oriente de la ciudad de Durango

Habitantes de diferentes zonas habitacionales de la zona oriente de la capital apreciaron el despliegue de efectivos militares, que implicó incluso el cierre de algunos carriles.

Inicialmente, cerca de las 10:00 horas, vecinos de los fraccionamientos Real Victoria y Viñedos, entre otros cercanos, apreciaron la movilización en el acceso que da hacia prolongación Enrique Carrola Antuna.

Unidades de Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa estuvieron colocadas a lo largo de un tramo de la avenida Arboledas. Sin embargo, testigos manifestaron que no estaban haciendo revisiones a vehículos ni a inmuebles. Minutos más tarde se retiraron.

Posteriormente, poco después de las 14:00 horas, automovilistas que circulaban por la vialidad Everardo Gamiz, a la altura de la puerta posterior del Panteón de Oriente, fueron desviados de su circulación en el sentido de bulevar De la Juventud hacia Heroico Colegio Militar, debido a que había unidades de la Guardia Nacional y del Ejército realizando la revisión de un inmueble, aledaño a una conocida refaccionaria.

Solo que en esta ocasión se apreció la particularidad de que también había elementos y vehículos de la Fiscalía General del Estado acompañando el despliegue conjunto.

Como suele suceder en este tipo de casos, no se notificó de algún resultado positivo de aseguramiento, lo cual podría darse a conocer en las próximas horas.