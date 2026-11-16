Inician 'donatón' de juguetes y dulces para menores de escasos recursos en Durango; así puedes apoyar
Con el propósito de llevar alegría durante la próxima temporada decembrina, la Pastoral Social del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús (TESCJ) lanzó una convocatoria dirigida a la ciudadanía para sumarse a su tradicional “Donatón de juguetes y dulces”, una iniciativa destinada a beneficiar a niñas y niños de escasos recursos económicos.
De acuerdo con la información difundida, la campaña de recolección permanecerá activa del 15 de noviembre al 20 de diciembre, periodo durante el cual los interesados podrán acudir a entregar sus aportaciones directamente en la oficina del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús.
Para garantizar que los obsequios sean seguros y adecuados para los menores, los organizadores especificaron que se estarán recibiendo únicamente juguetes nuevos que no sean bélicos y que no requieran pilas, además de dulces para complementar los aguinaldos navideños.
Por lo que se hizo un llamado a la generosidad de la comunidad duranguense para colaborar con esta causa, destacando que cada donativo contribuye a regalar momentos especiales a las infancias en situación vulnerable.