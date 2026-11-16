Con el propósito de llevar alegría durante la próxima temporada decembrina, la Pastoral Social del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús (TESCJ) lanzó una convocatoria dirigida a la ciudadanía para sumarse a su tradicional “Donatón de juguetes y dulces”, una iniciativa destinada a beneficiar a niñas y niños de escasos recursos económicos.

De acuerdo con la información difundida, la campaña de recolección permanecerá activa del 15 de noviembre al 20 de diciembre , periodo durante el cual los interesados podrán acudir a entregar sus aportaciones directamente en la oficina del Templo Expiatorio del Sagrado Corazón de Jesús.

Para garantizar que los obsequios sean seguros y adecuados para los menores, los organizadores especificaron que se estarán recibiendo únicamente juguetes nuevos que no sean bélicos y que no requieran pilas, además de dulces para complementar los aguinaldos navideños.

Por lo que se hizo un llamado a la generosidad de la comunidad duranguense para colaborar con esta causa, destacando que cada donativo contribuye a regalar momentos especiales a las infancias en situación vulnerable.