Óscar Mendoza donará obra para subasta en apoyo a Mara Güereca, periodista y fotógrafa

El arte volverá a convertirse en un puente de solidaridad. El reconocido artista plástico duranguense Óscar Mendoza donará una de sus obras para una subasta con causa que buscará recaudar recursos en beneficio de la periodista, fotógrafa y creadora de contenido Mara Güereca, quien actualmente atraviesa un proceso médico que ha despertado numerosas muestras de apoyo dentro de la comunidad duranguense.

Para Mendoza, la propuesta nace de la amistad que lo une con Mara, pero también de una convicción personal sobre la importancia de actuar cuando alguien atraviesa una situación difícil.

“Es un gesto de amistad. Más allá de la que yo tengo con Mara, es una muestra de solidaridad hacia nosotros como humanos”, expresó. “Hay momentos en que se tiene que actuar. Y esta es mi forma de actuar. Tómese como se tome”.

El artista señaló que uno de los propósitos de esta actividad es inspirar a otras personas a sumarse desde sus propias posibilidades a causas similares.

“Yo espero que este tipo de acciones de mi parte, de todos los que colaboran en esta propuesta, se sientan impulsados a generar algo parecido. Esa es mi intención”, comentó.

EL PAISAJE COMO MENSAJE DE VIDA

La obra que será puesta a subasta lleva por título “La Cañada”, un óleo sobre tela de 60x50 cm, inspirado en un paraje de la Sierra de Durango y que forma parte de una serie de paisajes desarrollados por Mendoza a lo largo de su trayectoria.

El cuadro retoma elementos del impresionismo, aunque reinterpretados desde el lenguaje personal que el artista ha construido durante décadas de trabajo.

“El tema es paisajístico, por supuesto, pero con un procedimiento que es muy mío, que hace alusión al impresionismo de principios del siglo pasado”, dijo. “Es un impresionismo a la manera de Óscar Mendoza, porque la mancha es más que manifiesta, pero suficientemente contundente, sobre todo para verse a la distancia”.

Mendoza explicó que eligió una obra de paisaje porque se trata del género que dio origen a su trayectoria artística y continúa siendo uno de los pilares de su producción.

“Yo nací siendo paisajista y es la parte más fundamental de mis argumentos plásticos. Y siguen siéndolo”, afirmó.

Para el creador, la elección de la pieza también guarda una relación simbólica con el momento que atraviesa Mara Güereca. “Cuando yo trato de descansar y sobre todo emocionarme, prácticamente sin conflictos, recurro al paisaje, por eso mismo le estamos dedicando esta obra a la situación de Mara”.

Añadió que la pintura busca transmitir un mensaje de esperanza, serenidad y disfrute de la existencia.

“El paisaje va a nutrir a cualquier ser humano de paz, de disfrute de la vida, y eso es lo que yo quiero comunicarle, no solo a Mara, sino a quienes tengan el gusto finalmente de adquirir la obra”.

UNA SUBASTA ABIERTA A LA COMUNIDAD

La obra tendrá un precio de salida de 18 mil pesos, cantidad a partir de la cual comenzará la puja en el evento que en próximos días tendrá tanto fecha como sede confirmada.

El artista considera que la subasta está dirigida “indudablemente a los empresarios, al coleccionismo de Durango y al público en general”, respondió al ser cuestionado sobre el perfil de los posibles participantes.

No obstante, considera que incluso quienes no tengan la posibilidad económica de adquirir la obra pueden contribuir difundiendo el proyecto y ayudando a construir una red de apoyo.

“Yo sé que personas que no tengan la capacidad económica para adquirir este tipo de obra van a crear una red para comunicarlo al pueblo de Durango, en el sentido de que hay una persona que requiere apoyo económico”.

EL ARTE COMO ACTO DE SOLIDARIDAD

Lejos de cuestionar si existen antecedentes de actividades similares en la entidad, Mendoza considera que la importancia radica en generar nuevas formas de participación social desde la cultura.

“La oportunidad la estamos generando nosotros, haya habido o no subastas en esta línea, tengo la absoluta confianza de que esto es realizable, sí, pero con éxito, atendiendo y tocando la sensibilidad del ser humano hacia otro ser humano”.

Así, a través de “La Cañada”, Óscar Mendoza busca convertir el arte en una herramienta de apoyo y acompañamiento.