¡Otro más! Aseguran arsenal y material explosivo tras cateo en inmueble de Durango

En el marco de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, autoridades federales realizaron diversos operativos el pasado 16 de junio en varios estados del país, entre ellos Durango, donde se efectuó un cateo que derivó en el aseguramiento de armamento, explosivos y equipo táctico.

De acuerdo con el informe oficial, las acciones incluyeron detenciones, cateos y decomisos de armas y droga en entidades como Baja California, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Veracruz y Durango.

En territorio duranguense, dentro del municipio de San Dimas , elementos del Ejército Mexicano en coordinación con personal de la Fiscalía General de la República ejecutaron una orden de cateo en un inmueble, cuya ubicación no fue precisada por las autoridades federales.

Durante la intervención fueron localizados y asegurados 26 artefactos explosivos improvisados, además de 25 piezas de explosivos, 74 iniciadores, 200 metros de mecha detonante y tres kilogramos de pólvora.

Asimismo, en el lugar se decomisaron 11 armas largas, 85 cargadores y más de dos mil 500 cartuchos útiles de distintos calibres, considerados de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

El operativo también permitió asegurar equipo de radiocomunicación y diverso equipo táctico, materiales que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales para las investigaciones correspondientes.

Las autoridades federales no reportaron personas detenidas en relación con este aseguramiento; sin embargo, señalaron que los indicios recabados forman parte de las acciones que se desarrollan para combatir a los grupos delictivos que operan en distintas regiones del país.