Armas largas, cartuchos y un vehículo, lo decomisado en vivienda de Las Huertas, en Durango

La intervención realizada por fuerzas federales en un domicilio de la colonia Las Huertas, en la ciudad de Durango, y que fue dada a conocer de manera oportuna por El Siglo de Durango, derivó en el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos, un vehículo y el propio inmueble, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La dependencia federal detalló que el caso inició luego de que, a través de la Ventanilla Única de Atención (VUA) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), se recibió una denuncia telefónica por parte de un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), del 78 Batallón de Infantería, Perrazos.

De acuerdo con el reporte, el militar informó que en un domicilio ubicado en la colonia La Huerta se observaban armas de fuego en su interior, situación que fue puesta en conocimiento del Agente del Ministerio Público de la Federación para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Tras recabar los datos de prueba necesarios, la Fiscalía Federal solicitó y obtuvo de un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio la autorización para ejecutar una orden de cateo en el inmueble señalado.

El operativo fue encabezado por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), quienes actuaron en coordinación con personal de la Defensa, Guardia Nacional, agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y elementos de la Coordinación de Servicios Periciales.

Como resultado de la diligencia, las autoridades aseguraron dos armas de fuego largas, así como un total de 400 cartuchos útiles de diversos calibres y un vehículo que se encontraba en el lugar intervenido.

Asimismo, el inmueble quedó asegurado y a disposición del representante social de la federación, quien continuará integrando la carpeta de investigación para determinar la procedencia de los objetos localizados y deslindar posibles responsabilidades.

La FGR indicó que las indagatorias continúan en curso y será conforme al avance de las investigaciones como se determinarán las acciones legales correspondientes, en apego a lo establecido por la legislación vigente.