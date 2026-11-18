La presidenta de México Claudia Sheinbaum abogó por llevar los vínculos entre su país y China "al nivel más alto" ante la compleja situación mundial, tras reunirse con su homólogo de esa nación asiática Xi Jinping, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).

En el curso del encuentro, celebrado en la ciudad de Shenzhen (sur de China), la capital de la tecnología en esa nación asiática, Sheinbaum calificó a los dos países como "buenos amigos y socios", los cuales son miembros importantes del "Sur Global".

En ese sentido, exhortó a su homólogo a "trabajar juntos para llevar las relaciones a un nivel más alto, en áreas más amplias y con mayor profundidad" ante la "compleja y cambiante situación internacional".

Al mismo tiempo, señaló que su visita marca una nueva era en la relación bilateral" y dijo que el deseo de México es que esta sea de "profundos lazos y de principios compartidos como la cooperación para el desarrollo y la prosperidad compartida".

El encuentro ocurre en un contexto de fuertes presiones del presidente Donald Trump, presente en este cónclave y con quien también prevé Sheinbaum entrevistarse, para combatir el tráfico de precursores del fentanilo, la peligrosa droga 50 veces más potente que la heroína, para lo cual no ha dudado en emplear recursos como los aranceles.

Previamente durante un encuentro con empresarios enmarcado en la misma cita, Sheinbaum afirmó que "el desarrollo de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra".

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