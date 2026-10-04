Padres de funcionaria de Durango sobreviven al accidente; solicitan donadores de sangre en Aguascalientes

Un fatal accidente en carretera de Aguascalientes dejó como saldo varios lesionados y una mujer sin vida; hasta entonces no se sabía su identificación, sin embargo este fin de semana se informó que se trata de Estefanía Pacheco Ramírez , una funcionaria del municipio de Guadalupe Victoria, Durango.

El hecho ocurrió el viernes 2 de octubre a las 17:00 horas sobre el libramiento de Rincón de Romos, cuando a la altura del kilómetro 33 el vehículo que conducía la duranguense fue impactado por una unidad de Guardia Nacional.

Tras el choque, el vehículo de Estefanía salió de la carretera, mientras que la patrulla de los elementos quedó sobre la cinta asfáltica y con daños de consideración.

De inmediato arribaron paramédicos y corporaciones de emergencia para brindar atención a los tripulantes, pero al realizar la evaluación inicial en la funcionaria, se determinó que ya no contaba con signos vitales.

En el lugar también se encontraban otros familiares de ella y quienes resultaron con heridas de consideración, más tarde los identificaron como sus padres, Blanca Nalley Ramírez Corral de 64 años y Valdemar Pacheco Espinoza de 65.

También, medios de Aguascalientes reportaron la presencia de dos menores de edad de 1 y 9 años , información confirmada por otros familiares.

En cuanto a los elementos, que fueron identificados como Jairo Arizmendi Cruz de 39 años, y Agustín Álvarez Soto de 32, los trasladaron hacia un hospital cercano debido a la gravedad de sus lesiones.

Personal de la Fiscalía General del Estado y de servicios periciales levantó y trasladó el cuerpo de la joven mujer para realizar la necropsia de ley, misma que arrojó que murió por traumatismo craneoencefálico.

Piden donadores de sangre para padres de funcionaria

En el transcurso del sábado 3 de octubre, familiares de Estefanía y amigos comenzaron a pedir ayuda a las personas que pudieran donar sangre, pues ambos adultos mayores se encuentran graves en el ISSSTE de Aguascalientes y están a la espera de una cirugía.

Aunque no se especificó cuántas unidades de sangre se requieren, aseguran que es de mucha urgencia para poder realizar el procedimiento y que continúen recuperándose.

Hasta el momento no se sabe si las menores, hija y sobrina de Estefanía, resultaron lesionadas de gravedad, sin embargo, también se dijo que fueron trasladas a este hospital para su revisión.

¿Qué se sabe sobre la causa del accidente?

La investigación sobre cómo ocurrió el hecho no se ha dado a conocer, sin embargo, de manera preliminar se dijo que la unidad de la Guardia Nacional realizó una maniobra de rebase y provocó el accidente.

Sin embargo, serán las autoridades quienes determine la manera en que ocurrió el lamentable accidente.