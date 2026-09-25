Padres de tres bebés fallecidos denuncian ante FGR

EL SIGLO DE DURANGO

Tres familias de los cinco recién nacidos que fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital General de Zona número 1 del IMSS en Durango acudieron este jueves ante la Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar formalmente una denuncia por los hechos ocurridos, informó el abogado que las representa, Fermín Alonso Flores Ayala.

El abogado explicó que la denuncia contiene de manera detallada lo ocurrido en cada uno de los casos, debido a que la experiencia y percepción de los padres fueron distintas, por lo que corresponderá al Ministerio Público de la Federación determinar la posible comisión de delitos y deslindar responsabilidades.

"No podemos adelantar tanto porque sería contaminar la posible investigación", señaló al ser cuestionado sobre si los hechos podrían constituir homicidio.