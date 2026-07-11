Pagan $77 millones por México Canta

La Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Circuitos y Festivales, gastó más de 77 millones de pesos para realizar el programa México canta por la paz y contra las adicciones en su edición de 2025.

Dos empresas que previamente han obtenido contratos con el gobierno de Durango para la adquisición de lonas, frazadas y despensas fueron las encargadas de la realización del proyecto.

La Secretaría de Cultura informó que suscribió un convenio de colaboración y celebró dos contratos para la coordinación técnica, logística, preproducción, producción y postproducción del proyecto. El gasto total derivado de estos acuerdos fue de 77 millones 250 mil 763 pesos.

El contrato con folio SC/DRMSG/SSG/DGPFC/LP/066/2025 fue otorgado a Exo Films.