Panteón de Oriente opera con 200 luminarias durante todo el año

Para la pasada romería de Día de Muertos en el Panteón de Oriente, se realizaron trabajos de mantenimiento tanto al interior como al exterior del recinto, entre los que se incluyó la revisión del funcionamiento de las 200 luminarias que hay en el lugar.

David González Ortega, subdirector de Alumbrado Público, comentó que dos semanas antes de la romería se llevaron a cabo trabajos para identificar las luminarias que presentaban fallas . En total, fueron 25 las que detectaron en esas condiciones.

Apuntó que estas lámparas o faroles todavía utilizan focos, al igual que las que se encuentran en el exterior y en las calles aledañas.

Fuera del panteón, dijo que se contabilizan 80 luminarias distribuidas en las cuatro calles que lo rodean, mientras que en el interior hay alrededor de 120, entre directas e indirectas, incluidas las ubicadas en los laterales que dan hacia la parte interna y en las entrecalles.

Hasta el momento, aseguró que todas se encuentran funcionando al cien por ciento .

Sobre los trabajos realizados para la romería, comentó que se proporcionó energía eléctrica a los puestos que se instalaron durante tres días , aunque algunos comerciantes llevaron plantas de energía adicionales.