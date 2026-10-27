Panteones de Durango están listos para recibir a miles de visitantes el Día de Muertos

Se tiene previsto que más de 100 mil personas acudan a los panteones municipales de Durango durante la celebración del Día de Muertos, del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre. Para recibir a los visitantes se efectuaron acciones de limpieza, mantenimiento, vigilancia, prevención sanitaria y atención médica, principalmente en el Panteón de Oriente, donde se instalarán alrededor de 800 puestos comerciales.

Entre las medidas destacan la participación de más de 200 elementos de seguridad pública, cerca de 300 trabajadores de Servicios Públicos distribuidos en tres turnos y brigadas médicas en los panteones de Oriente y Getsemaní. También se habilitarán puntos de abastecimiento de agua y se reforzará la supervisión de los comercios para prevenir accidentes y riesgos sanitarios.

LIMPIEZA

En los 32 panteones que atienden las autoridades municipales se han retirado 135 toneladas de residuos como parte de los trabajos previos a la festividad del Día de Muertos. De ese total, ocho toneladas corresponden al Panteón de Oriente, donde también se repararon 25 luminarias.

El director municipal de Servicios Públicos, Felipe de Jesús Cortez, informó que se instalará infraestructura eléctrica para abastecer a los más de 800 puestos previstos en el principal cementerio de la ciudad. El personal permanecerá activo durante los días de mayor afluencia y continuará con las labores hasta el martes 3 de noviembre , cuando se retiren los comerciantes y se normalicen las actividades.

Por su parte, Obras Públicas informó que se realizaron trabajos de rastreo en calles de terracería y bacheo o aplicación de tratamientos en vialidades de las colonias Santa Fe, Hipódromo, J. Guadalupe Rodríguez y Del Maestro. También se apoyará con dos pipas para abastecer las pilas del Panteón de Oriente, mientras que Aguas del Municipio prevé disponer de entre cuatro y seis unidades para garantizar el suministro.

El organismo informó que también instalará puntos con agua purificada para los visitantes y trabaja en interconexiones de la red para reducir la dependencia de las pipas.

PREVENCIÓN DE RIESGOS

La preparación incluyó la revisión de las condiciones físicas de los cementerios. Por lo cual, Protección Civil identificó y acordonó 110 tumbas o estructuras con posibles riesgos, además de retirar 26 enjambres de abejas para prevenir incidentes.

Gustavo Paredez, titular de la dependencia, refirió que durante la romería se inspeccionarán los puestos de alimentos y las instalaciones de gas y electricidad. También habrá un módulo permanente de atención médica prehospitalaria, así como recorridos de supervisión con paramédicos para responder ante cualquier emergencia.

En materia sanitaria, Salud Pública colocó larvicida en cerca de 48 mil floreros del Panteón de Oriente, distribuidos en una superficie de 28 hectáreas. La medida busca impedir la reproducción del mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya. Además, en coordinación con la Secretaría de Salud estatal, se realizaron labores de rociado y nebulización.

Estas acciones preventivas se extendieron a las colonias cercanas, entre ellas Santa Fe, Hipódromo y J. Guadalupe Rodríguez, mediante descacharrización, fumigación y monitoreo de larvas.

Durante los días de la romería habrá brigadas médicas en los panteones de Oriente y Getsemaní, con personal médico y de enfermería, consultas y medicamentos del cuadro básico gratuitos. Asimismo, se verificarán los puestos de comida y se tomarán muestras aleatorias para revisar el manejo de los alimentos.

VIGILANCIA Y VIALIDAD

La Dirección Municipal de Seguridad Pública desplegará más de 200 elementos, con participación de policías preventivos, ciclistas, motorizados y del escuadrón canino. Los recorridos se realizarán durante las 24 horas, en tres turnos, tanto en los cementerios urbanos como en los de la zona rural.

La Policía Vial regulará la circulación y los accesos, principalmente en los alrededores del Panteón de Oriente, en las calles Prolongación Pino Suárez, María Bayona y Belardo Gámiz. Se busca mantener el flujo vehicular y facilitar el ingreso peatonal.

En cuanto a la actividad comercial, además de los alrededor de 800 espacios autorizados para el Panteón de Oriente, se reportaron 38 para el Panteón del Semanario, 13 para el Panteón Jardín y tres para el Panteón Sabino. La entrega de espacios comenzará desde el 30 de octubre y el retiro de los puestos está previsto para la tarde-noche del 3 de noviembre.

Ubaldo Salazar, director municipal de Inspección, enfatizó que debido a las obras del parque lineal Benigno Montoya, algunos comerciantes serán reubicados, ya que no podrán instalarse en las áreas intervenidas.

Finalmente, el Instituto de Desarrollo Humano y Valores dispondrá de cuatro psicólogos, dos en el Panteón de Oriente y dos en el Getsemaní, de las 10:00 a las 15:00 horas. Brindarán contención emocional y orientación a quienes atraviesen un proceso de duelo durante estas fechas.