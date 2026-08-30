Paquetes escolares que entregarán en Durango costaron 34 mdp

Los paquetes escolares que se entregan al inicio de cada ciclo a alumnos de educación básica este año tuvieron un costo de 34 millones 481 mil 150.34 pesos, de acuerdo con los datos de la licitación que se emitió en el mes de junio, para su adquisición.

En tal sentido, con base en el documento, solamente hubo un licitante interesado en participar que fue el mismo que ganó la licitación al “presentar las condiciones técnicas y económicas para garantizar el cumplimiento del contrato”. No hubo dudas expuestas en la junta de aclaraciones.

Ante ello, se adjudicó el contrato de adquisición de paquetes escolares para alumnos de educación básica a favor de Eder Eloy Ábrego Álvarez , por el monto anteriormente mencionado.

Se estableció que los paquetes escolares tuvieron que ser entregados a más tardar el 10 de agosto, a la Secretaría de Educación del Estado, para que se esté en condiciones de dispersarlos durante los primeros días del ciclo escolar que hoy inicia.

Se compraron paquetes para preescolar y para primaria. Los primeros fueron para grupos de 15, 20 y 25 alumnos.

Asimismo, se adquirieron 29 mil paquetes de primero de primaria, 31 mil para segundo, 33 mil para tercero, 34 mil para cuarto, 33 mil para quinto y 33 mil para sexto de primaria, establece el documento.