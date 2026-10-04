Para 2027 podría dispersarse en Durango mosca estéril para combatir el gusano barrenador

Para combatir la plaga del gusano barrenador del ganado (GBB) en Durango, podría llegar recurso por parte del Gobierno Federal en 2027, además de que se pudiera contempla a la entidad para la dispersión de mosca estéril.

El representante en Durango de la Secretaría de Agricultura, Ismael Ayala Salazar, comentó que se tiene una proyección para el próximo año, en la que podría comenzar la dispersión de esta mosca en el territorio estatal y un recurso especifico para el combate.

Apuntó que esta medida dependerá del combate de la plaga en la zona de la frontera. Después de conocer los resultados que se tengan en Chihuahua, donde ya se han dispersado moscas, seguiría Sonora y, posteriormente, podría realizarse la dispersión en Durango.

En México se combate al gusano barrenador del ganado mediante la liberación masiva de moscas estériles producidas en la planta de Metapa de Domínguez, Chiapas, pero la dispersión a todo el territorio nacional debe esperar.

Además de lo que se está proyectando para el combate y prevención del gusano barrenador, con el recurso que se destinará en 2027, el funcionario precisó que continúan las capacitaciones con los productores ganaderos de manera local.

Dijo que se ha capacitado a más de 3 mil 500 productores en temas relacionados con la prevención, el reporte de casos y la atención de heridas.