Paralimpiada Nacional 2026: Durango conquista cinco medallas en el arranque del Para Atletismo

La delegación duranguense comenzó con buenos resultados su participación en la disciplina de Para Atletismo dentro de la Paralimpiada Nacional CONADE 2026, al conquistar cinco medallas durante la primera jornada de actividades celebrada en Guadalajara, Jalisco.

Las competencias se desarrollan en la pista atlética del Polideportivo Revolución, donde los representantes de Durango en la categoría Juvenil Menor sumaron tres medallas de plata y dos de bronce.

Durango suma tres platas

El primero en subir al podio fue Luis Alonso Gutiérrez Hernández, quien obtuvo la medalla de plata en lanzamiento de disco de la categoría F21, luego de registrar una marca de 21.90 metros.

El oro correspondió a Juan Trevillo Montoya, de Nuevo León, con un lanzamiento de 24.68 metros, mientras que David Martínez García, de Quintana Roo, completó el podio con 18.58 metros.

Pablo Alberto Díaz Simental también consiguió una presea plateada en lanzamiento de disco F57 Juvenil Menor, gracias a una marca de 25.58 metros. El primer lugar fue para Gabo Coronado Escobar, de Nuevo León, quien alcanzó los 29.20 metros.

La tercera plata duranguense llegó por conducto de Daniel de los Ríos Bretado en la prueba de los 800 metros planos T12 .

Dos bronces completan la cosecha

Durango también logró subir al podio en pruebas de velocidad. Abril Samarripa Monroy consiguió la medalla de bronce en los 100 metros planos de la categoría T45/46/47, tras detener el cronómetro en 15.23 segundos.

En esa misma jornada, Diego Flores Cázares obtuvo otro tercer lugar para la delegación duranguense dentro de los 100 metros planos T35, con un registro de 16.79 segundos.

El oro en esta prueba fue para Juan Solano, del Estado de México, con tiempo de 15.16 segundos, mientras que Diego Pérez, de Tamaulipas, se quedó con la plata al finalizar en 16.57 segundos.

Con tres platas y dos bronces, Durango cerró su primera jornada de Para Atletismo con cinco preseas y presencia en distintas pruebas de pista y campo dentro de la Paralimpiada Nacional CONADE 2026.