Pareja irrumpe en hotel de la Tierra y Libertad y asalta a encargada

Una pareja presuntamente ingresó de manera violenta a un hotel ubicado en la colonia Tierra y Libertad de la ciudad de Durango, donde agredieron a una mujer para despojarla de su teléfono celular.

El reporte fue realizado cerca de las 14:30 horas de este lunes por Adán, quien informó a las autoridades que dos personas habían entrado al establecimiento ubicado sobre Privada 23 de Mayo, casi esquina con calle 23 de Mayo.

Según lo declarado por el afectado, la presunta responsable era una mujer que vestía playera blanca y pantalón de mezclilla, mientras que su acompañante portaba una playera en colores rojo y blanco.

El denunciante señaló que la mujer golpeó a su pareja sentimental, quien también habita en el hotel junto con él, para posteriormente quitarle su teléfono celular y escapar del lugar.

Tras recibir el reporte, elementos policiacos acudieron al sitio para recabar información sobre los presuntos responsables e iniciar un operativo de búsqueda en los alrededores de la colonia.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas en relación con este robo con violencia, mientras las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.