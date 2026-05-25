Paro en mina de Tayoltita continúa; contratistas denuncian afectaciones laborales

Mientras trabajadores sindicalizados de las secciones 21 y 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) mantienen el paro de labores en la mina de Tayoltita, contratistas que prestan servicios a la empresa First Majestic aseguran que las afectaciones económicas y laborales ya impactan a cientos de familias.

De acuerdo con trabajadores sindicalizados, durante el fin de semana no se alcanzó ningún acuerdo con directivos de la empresa canadiense First Majestic respecto a diversos temas pendientes, entre ellos el reparto de utilidades y el presunto incumplimiento de acuerdos previamente establecidos entre la compañía y la base trabajadora.

Los mineros señalaron que uno de los hechos que incrementó la inconformidad fue el fallecimiento de un trabajador ocurrido en abril pasado, tras una explosión en la bocamina . Según indicaron, el accidente pudo haberse evitado si existieran mejores condiciones de seguridad al interior de la mina.

Ante ello, las secciones sindicales 21 y 22 comenzaron a ejercer presión sobre la empresa para exigir mayores medidas de seguridad, el cese de hostigamientos laborales, un servicio médico eficiente y el pago de diversas prestaciones.

En cuanto al reparto de utilidades, los trabajadores afirmaron que existen diferencias importantes en los montos entregados y en la forma en que fueron distribuidos los recursos correspondientes a esta prestación laboral.

Aunque, según comentaron, ya hubo un primer acercamiento entre representantes sindicales y directivos de la empresa, las negociaciones no lograron concretar acuerdos, situación que podría prolongar el paro laboral.

“La empresa está en una postura de llevar este conflicto hasta las últimas consecuencias y eso afectaría a todos”, expresaron trabajadores mineros.

Por otra parte, contratistas que laboran para First Majestic en Tayoltita señalaron que el paro les ha generado afectaciones desde el primer día , debido a que dependen de la continuidad de las operaciones para obtener ingresos.

Indicaron que las secciones sindicales exigen la salida de tres licenciados que aún permanecen en funciones dentro de la empresa; sin embargo, aseguraron que este conflicto no está relacionado con ellos y que únicamente buscan continuar trabajando.

Según los contratistas, más de 600 trabajadores dependen de estas actividades laborales como contratistas.

“Los sindicalizados continúan recibiendo sus salarios y prestaciones médicas, mientras que quienes trabajamos como contratistas no percibimos un solo peso durante los días en que permanecen detenidas las labores, además de no contar con prestaciones médicas”, expresaron.

Añadieron que muchas familias atraviesan situaciones difíciles debido a la falta de ingresos, ya que deben cubrir gastos como medicamentos, alimentación, renta y pagos escolares.