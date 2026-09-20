Nacional

Participan 33 millones en simulacro

JUAN M. C?RDENAS
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EL UNIVERSAL / el siglo de durango

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) estimó la participación de 33 millones de personas en el Segundo Simulacro Nacional que se realizó este sábado con 5 hipótesis de sismo en centro, sur y norte del país.

Durante el ejercicio, una persona fue hospitalizada por infarto y otra recibió atención médica tras una caída en la Ciudad de México, se reportó durante en el Comité Nacional de Emergencias.

Durango se sumó a la jornada de simulacros con motivo del Día Nacional de la Protección Civil con simulacros en dos hospitales de la capital.

Tal como se programó a nivel nacional, a las 12:00 horas sonaron las alarmas que generaron un par de reportes al C-5; uno por incendio en el Hospital Santiago Ramón y Cajal, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otro en el Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en:  Nacional, Hospital, Instituto, simulacros

               

                
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