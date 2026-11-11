Pasajeros resultan lesionados luego de que camión de ruta sufrió accidente en el Centro de Durango

Dos pasajeros del transporte público resultaron lesionados durante el mediodía de este miércoles 11 de noviembre, luego de que el conductor de un camión de la ruta roja subiera accidentalmente a un camellón cuando intentaba incorporarse a una de las principales avenidas de la Zona Centro de la ciudad de Durango, provocando que una mujer cayera de su asiento y otro usuario sufriera una lesión en el hombro.

Los afectados fueron identificados como Reginaldo Gonzalo Ríos Félix, de 62 años de edad , con domicilio en la colonia Luz y Esperanza, y Martha Patricia Hernández Valles, de 37 años , vecina de la colonia López Portillo, quienes viajaban como pasajeros en la unidad de transporte público al momento del incidente.

De acuerdo con la información proporcionada por el conductor, identificado como Sergio, de 23 años de edad, el percance ocurrió aproximadamente a las 12:00 horas, cuando circulaba por la calle Zaragoza y realizó una maniobra para incorporarse a la avenida 20 de Noviembre, a la altura de su cruce con Bruno Martínez, momento en que el camión terminó subiéndose al camellón.

Como consecuencia del movimiento de la unidad, Martha Patricia perdió el equilibrio y cayó del asiento en el que viajaba, mientras que Reginaldo Gonzalo sufrió una lesión en uno de sus hombros , situación que motivó la solicitud de atención médica para ambos pasajeros, sin que se reportaran afectaciones a otros usuarios del transporte público.

Al lugar acudieron profesionales en atención prehospitalaria del Sistema Estatal de Emergencias Médicas (SEEM), quienes realizaron la valoración de los lesionados en el interior del camión. Asimismo, elementos de la Policía Municipal se percataron de la presencia de la unidad de emergencia y se acercaron para conocer lo sucedido.

Finalmente, los pasajeros lesionados manifestaron su intención de esperar al representante de la aseguradora del camión para recibir atención en una clínica particular, mientras que los agentes preventivos permanecieron en el sitio en espera de que se resolviera la situación.