Pasará ocho años en prisión por abuso sexual contra una adolescente en Durango

Un hombre recibió una sentencia de ocho años de prisión, luego de que se acreditara su responsabilidad en el delito de abuso sexual agravado, cometido en perjuicio de una adolescente en el estado de Durango, por hechos registrados durante el mes de marzo del presente año.

El sentenciado fue identificado como Jesús Salvador González Álvarez , quien enfrentó un proceso penal por realizar tocamientos de carácter sexual contra la víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva por tratarse de una menor de edad.

De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación, la agresión ocurrió en marzo de 2026 , cuando el ahora sentenciado se encontraba en un asentamiento de la entidad, donde realizó actos de naturaleza sexual contra la adolescente, vulnerando su integridad y seguridad.

Tras conocerse lo sucedido, el caso fue investigado por personal del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General del Estado de Durango, instancia que reunió los elementos de prueba necesarios para establecer la participación del señalado en los hechos denunciados.

Posteriormente, Jesús Salvador fue detenido y presentado ante el Juez de Control y Enjuiciamiento, donde su situación jurídica se resolvió mediante un procedimiento abreviado, en el cual se dictó una sentencia condenatoria de ocho años de prisión por el delito de abuso sexual agravado.