Pato con muletas

Nuestros vecinos le dicen a un político disminuiído por alguna falla en sus "remos", ocasionado por una derrota electoral o de cualquier tipo: un lame duck. Aquí en México lo traducimos como pato cojo. Un pato que ya no se puede mover mucho por su fractura , y que está a merced de los"pateros", que andan cazando estas aves. Es un paso "arribita" de Sittin Duck, o sea, un pato que ya no se mueve y que pocas oportunidades tiene de no formar parte de la cena de Acción de Gracias este próximo noviembre 26.

Así quedó en esta calidad el presidente número 47 del vecino del norte, aunque conserva, aun con la derrota del martes pasado, un poder suficiente para gobernar con "muletas".

Lo hará acotado, pero su poder de vetar las leyes que emanen de la casa y el Congreso obstacularizarán el buen funcionamiento del camino del desarrollo, necesario en los USA.

El partido, ahora dominante, podrá promulgar leyes favorables y muy favorables al ciudadano de a pie, para que, al ser vetadas, generen aún más impopularidad al Presidente y su partido, que les restará mucha maniobra en las elecciones del 2028.

Tendrá la presidencia estadounidense, creo yo, que actuar estos dos años siguientes con mucha inteligencia y cautela, evitar, dentro de lo posible (ya ven cómo se las gastan) ocurrencias como el arco del triunfo, el salón de baile en la Casa Blanca, el helipuerto y la alberca antirreflejante del monumento a Lincoln. ¿No sienten un dejá vú?

Cierto que la globalización, en proceso de desaparición (¿usted cree?), hace que eventos con trascendencia nos afecten a todos de una u otra manera; ya vieron al juez mexicano que cometió delitos en México y fue requerido por las autoridades estadounidenses y fue detenido en Colombia y sabe Dios en qué prisión acabará.

Pura globalización justiciera, pues este evento, en particular, nos debe poner a analizar y decidir qué vamos a hacer con nuestro comercio, con quiénes hay que tratar desde hoy en particular, y oficialmente, después del 3 de enero, cuando los demócratas se empoderen del Legislativo.

Además, nosotros, en menos de ocho meses, ni siquiera el tiempo suficiente para que se geste un nuevo mexicano, endeudado con 160 mil pesos solo por nacer aquí e irle a las Chivas, llevaremos a cabo las elecciones más grandes de la historia moderna en junio de 2027 y sin, "aparentemente", recursos monetarios para afrontarla, y sin recursos morales para hacerlas limpias y puras. Tan impolutas como un silbido, dirían unos.

No. Yo tampoco creo que tengamos el tiempo para enfrentar todos los retos que vienen, así que recomiendo se revisen esos organigramas de personal y auméntenle un poquito a ese famoso 90%/10% y súbanlo de perdida a un 20% lealtad y 80% capacidad; si no, pues seguiremos estando a merced de nuestros vecinos, para que hagan lo que quieran con nosotros en temas de aranceles y comercio. Parece que el "lame duck" es México, en esto del T-MEC y las relaciones bilaterales.

Y hablo de ese 20/80, pues en la semana subió la inflación a 3.75% anual en octubre y, sí, aunque no lo crean, el Banxico, con votación de 3 a favor y 2 en contra, decidió bajar la tasa de interés de referencia hasta 6.25%, cuando en casi todas las circunstancias y en todo el mundo la dirección sería al revés.

Aumentar el dinero disponible solo hará que la inflación suba más, aunque estimo que se hizo, aunque no se acepte, para bajarle el interés a los pagos de nuestra deuda, que ya supera el 55% del PIB y que para el año 2027 pagaremos la friolera de 1.6 millones de millones de pesos de puros intereses.

Aunque, aguas, también dice el presupuesto que necesitaremos pedir prestados 1.7 millones de millones de pesos, para salir tablas, y mucha de esta lana vendrá del exterior y nos costará más caro el interés por el factor de riesgo y disminución del famoso "carry trade", o sea, la difrencia entre las tasas de interés entre EUA y México, que disminuyó a favor de nuestros vecinos, y ahora a los inversionistas les será menos riesgoso invertir en US dólares que en MXN.

¿Quién es el pato cojo ahora? Bueno, solitos nos disparamos a un pie para no arreglar nuestra cojera.

En fin, ya hace friíto y ya Santa está por terminar sus pedidos. No se atrasen con sus cartitas y pídanle algo de ese 20/80 que les platiqué.

Ánimo.