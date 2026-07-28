'Patrullero espiritual' insulta a paseantes y enfrenta a policías en el Corredor Constitución

Un hombre que aseguró trabajar en un centro de rehabilitación para personas con adicciones fue detenido luego de insultar a transeúntes y adoptar una conducta agresiva contra policías municipales en el Corredor Constitución.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes, cuando varias personas que recorrían este espacio turístico solicitaron el apoyo de los agentes encargados de vigilar la zona.

Según la información disponible, el individuo comenzó a molestar e insultar sin motivo aparente a quienes caminaban por el corredor, situación que provocó inconformidad y preocupación entre los paseantes.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública se acercaron para intervenir e intentaron tranquilizarlo; sin embargo, el hombre también reaccionó de manera agresiva contra los uniformados.

Ante su comportamiento, los agentes procedieron a detener a Christian Alejandro “G”, de 39 años de edad y con domicilio en la colonia Benjamín Méndez.

Durante su aseguramiento, el sujeto manifestó que era empleado de un centro de rehabilitación y que se desempeñaba como “patrullero espiritual”, aparentemente con la intención de evitar que fuera trasladado.

El argumento no impidió su detención, pues los policías consideraron que ya había incurrido en una falta administrativa. Finalmente, fue puesto a disposición del Juzgado Cívico, donde se determinaría la sanción correspondiente por alterar el orden y molestar a los transeúntes.