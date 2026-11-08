Pedrada deja inconsciente a conductor y provoca choque contra taxi en Villas del Guadiana III

Un conductor terminó inconsciente al volante de su camioneta, luego de recibir un golpe en la cabeza con una piedra durante un enfrentamiento entre personas en el fraccionamiento Villas del Guadiana III, de la ciudad de Durango, situación que derivó en un accidente automovilístico con daños materiales.

El incidente se registró aproximadamente a las 05:00 horas de este domingo 8 de noviembre , sobre la calle Vía Láctea, donde se reportó una riña en la que participaron distintas personas, lo que motivó que habitantes del sector solicitaran la intervención de las corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la información recabada, uno de los involucrados se encontraba a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet, de color blanco, y pretendía retirarse del lugar cuando fue alcanzado por una piedra que lo golpeó directamente en la cabeza, provocando que perdiera el conocimiento mientras conducía.

A consecuencia de la agresión, el hombre dejó de tener control sobre la dirección de la camioneta, que continuó avanzando hasta impactarse contra un automóvil habilitado como taxi, ocasionando daños en ambas unidades, sin que inicialmente se precisara la magnitud de las afectaciones.

Elementos de la Policía Estatal acudieron como primeros respondientes, mientras que agentes de la Policía Municipal y personal de Accidentes Viales se encargaron de atender el percance. También se solicitó la presencia de paramédicos para valorar a las personas involucradas y determinar si requerían atención hospitalaria.

Para cuando llegaron las autoridades, quienes presuntamente participaron en el enfrentamiento ya se habían retirado, por lo que no se registraron detenciones. Los afectados recibieron orientación sobre los procedimientos correspondientes para reclamar los daños, mientras quedó pendiente establecer la identidad de la persona que lanzó la piedra y las circunstancias que originaron la riña.