Peleas de gallos y militares en la Feria de Durango

En un acto de incongruencia, el Cabildo de Durango aprobó la realización de peleas de gallos en el Palenque de la Feria, a pesar de que, por ley en el municipio, los animales son considerados seres sintientes.

El término "sintientes" se refiere a que los animales tienen la capacidad de percibir el mundo de manera consciente, lo que implica sentir dolor o miedo; sin embargo, eso no les importó a los ediles del PAN y el PRI que dieron su aval.

La ahora regidora panista Gloria Arreola Gamboa trató de justificar el voto a favor argumentando que solo se trataba de dar el consentimiento al trámite que realizará la Dirección de Ferias ante la instancia federal para conseguir la autorización de las apuestas, pero olvidó un dato importante.

Dentro de los requisitos para obtener el permiso por parte de la Dirección de Juegos y Sorteos, el solicitante debe contar con el documento que avale la opinión favorable del Ayuntamiento. De manera que sí: los regidores del PRIAN y el alcalde Toño Ochoa avalaron la realización de las peleas de gallos. No se pueden lavar las manos.

Es curioso que la regidora Arreola Gamboa haya respaldado esta medida, pues cuando anunció su salida de Movimiento Ciudadano y su integración a Acción Nacional aseguró que era fiel a sus principios, entre los cuales, dijo, estaba el bienestar animal.

Las peleas de gallos son eventos violentos en los que los animales son sometidos a un dolor extremo hasta la muerte. No obstante, hay mucho dinero de por medio y, al parecer, eso es lo único que importa a la autoridad municipal y a la Dirección Estatal de Ferias.

A tres semanas de que inicie la Feria Nacional Francisco Villa 2026, se realizan diferentes labores de mantenimiento en las instalaciones feriales, entre ellas, el Palenque. El objetivo es mejorar la acústica de este lugar para corregir una falla de origen, según explicó el propio gobernador Esteban Villegas.

De manera que, si todo sale conforme al plan, este año la gente podrá escuchar mejor los conciertos y, de paso, ver cómo se matan los gallos entre sí. Vaya espectáculo.

En el caso de la Velaria, Villegas Villarreal reconoció que no se encuentra en las mejores condiciones, pues ya cumplió su vida útil y no recibió el mantenimiento correcto con el paso de los años. El mandatario aceptó que existe el riesgo de rasgaduras o goteras debido a las lluvias y el viento característicos de la temporada ferial, pero la solución será tener de manera permanente un equipo técnico listo para poner parches ante cualquier incidente.

Ante este panorama, por si las dudas, más vale que la gente que asista a los conciertos en dicho espacio vaya preparada con un buen impermeable. Cuando concluya la Feria se procederá a renovar la Velaria, lo que implicará una inversión de unos 15 millones de pesos, aseguró el gobernador.

En cuanto a la seguridad, además de la presencia policiaca acostumbrada, Villegas Villarreal compartió que le pedirá al Ejército Mexicano que realice labores de vigilancia en la zona externa al recinto ferial, lo cual es una medida poco común.

Punto y aparte.- Aunque las autoridades locales tenían altas expectativas de atraer turistas con motivo del Mundial 2026, hasta la fecha esto no se refleja en los niveles de ocupación en los hoteles.

Jaime Mijares Salum, presidente del sector hotelero en Durango, refirió que la actividad en sus negocios se mantiene conforme a lo acostumbrado en el mes de junio, por lo que descartó que haya un mayor movimiento por cuestiones del torneo de fútbol.

Por suerte, el sueño de la Selección Mexicana aún no termina, y sigue viva la esperanza de que algo le toque a Durango de la "fiebre mundialista".

Nos leemos en X: @citlazoe