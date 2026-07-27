Pemex oculta sus auditorías pasadas

EL UNIVERSAL

Días antes de que Víctor Rodríguez Padilla renunciara a la Dirección General de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa decidió clasificar como "reservado" por tres años los hallazgos de auditorías internas del año pasado.

En el oficio CT-PM-560-2026 se detalla que el Comité de Transparencia de Pemex acordó el 23 de abril confirmar la confidencialidad de los hallazgos en las auditorías internas a empresas filiales, así como a tecnologías de la información y comunicaciones, y enlace con instancias revisoras de Pemex.

Se argumenta que la información contenida en estos hallazgos es de carácter sensible por su naturaleza económica y comercial, por lo que su eventual divulgación, se afirma, implicaría revelar información estratégica respecto de la actividad empresarial.

Se justifica que revelar información inconclusa podría generar presiones externas, distorsionar los análisis técnicos y debilitar la independencia para la adopción de criterios finales de la paraestatal.