Pensamiento estratégico: la capacidad que permite conducir antes de reaccionar

L Os Estados no fortalecen su capacidad de conducción únicamente porque dispongan de mayores recursos, promulguen nuevas leyes o multipliquen sus instituciones. Su verdadera fortaleza comienza cuando desarrollan la capacidad de comprender la realidad antes de que ésta los obligue a reaccionar. Esa capacidad recibe el nombre de pensamiento estratégico y constituye uno de los fundamentos indispensables para ejercer una conducción eficaz del Estado.

Con frecuencia, el pensamiento estratégico se interpreta como una habilidad reservada para dirigentes políticos, mandos militares o grandes empresarios. En realidad, representa una forma de comprender la realidad que permite identificar relaciones entre acontecimientos aparentemente aislados, reconocer tendencias antes de que se consoliden, anticipar riesgos y oportunidades, y orientar las decisiones hacia objetivos permanentes. No consiste en adivinar el futuro, sino en prepararse racionalmente para afrontarlo.

La diferencia entre administrar y conducir estratégicamente radica precisamente en la manera de pensar. Administrar significa responder a los problemas conforme aparecen; conducir estratégicamente implica comprender las causas que los originan, anticipar su evolución y actuar antes de que las circunstancias reduzcan los márgenes de decisión. La reacción suele ser inevitable cuando el pensamiento estratégico ha estado ausente durante largo tiempo.

Las crisis nacionales rara vez surgen de manera repentina. Generalmente son el resultado de procesos acumulativos que evolucionan mediante señales tempranas, indicadores dispersos y transformaciones graduales. Cuando el Estado carece de pensamiento estratégico, esas señales suelen interpretarse como hechos aislados o problemas coyunturales. Cuando esa capacidad existe, es posible integrarlas, comprender su significado y adoptar decisiones antes de que los problemas alcancen dimensiones difíciles de controlar.

Por ello, el pensamiento estratégico constituye mucho más que una técnica de planeación. Representa una disciplina intelectual orientada a comprender la complejidad del entorno, distinguir lo permanente de lo circunstancial, identificar los factores que realmente modifican la realidad y evaluar las consecuencias de las decisiones antes de ejecutarlas. Su finalidad consiste en proporcionar criterio para conducir, no simplemente información para reaccionar.

Desde esta perspectiva, el pensamiento estratégico desarrolla cinco capacidades esenciales. Comprender, para interpretar la realidad en toda su complejidad; integrar, para relacionar información, capacidades e intereses nacionales; anticipar, para reconocer riesgos y oportunidades antes de que se materialicen; decidir, para seleccionar el curso de acción más conveniente; y conducir, para orientar de manera coherente la acción del Estado hacia el cumplimiento de sus fines permanentes. Estas capacidades forman una secuencia lógica que transforma el conocimiento en acción estratégica.

Esta capacidad adquiere especial relevancia en un entorno caracterizado por incertidumbre creciente, aceleración tecnológica, competencia geopolítica, amenazas híbridas, criminalidad organizada transnacional, presión económica y transformaciones sociales cada vez más rápidas. En ese contexto, limitar la acción pública a resolver problemas inmediatos equivale a conducir mirando únicamente el camino ya recorrido. La anticipación deja de ser una ventaja para convertirse en una necesidad permanente.

El pensamiento estratégico tampoco debe confundirse con la elaboración de planes de largo plazo. Un documento de planeación puede perder vigencia cuando cambian las circunstancias; una forma estratégica de pensar permite adaptar permanentemente las decisiones sin perder de vista los intereses nacionales que deben preservarse. La verdadera fortaleza institucional no reside únicamente en la existencia de planes, sino en la capacidad intelectual para revisarlos, ajustarlos y orientarlos conforme evoluciona la realidad.

Dentro del Estado, la inteligencia estratégica y el pensamiento estratégico cumplen funciones complementarias. La primera transforma información dispersa en conocimiento confiable sobre riesgos, oportunidades y tendencias; el segundo interpreta ese conocimiento, lo integra dentro de una visión de conjunto y lo convierte en criterio para orientar las decisiones. Finalmente, la conducción estratégica articula ambas capacidades para dirigir la acción pública conforme a los intereses permanentes de la Nación. Sin inteligencia estratégica falta conocimiento; sin pensamiento estratégico falta dirección; sin conducción estratégica falta integración.

La historia demuestra que numerosos Estados no han enfrentado sus mayores dificultades por desconocer los problemas que se aproximaban, sino por carecer de una cultura institucional que favoreciera el análisis estratégico, la coordinación de capacidades y la decisión oportuna. Cuando prevalece el corto plazo, la urgencia desplaza a la reflexión; cuando predomina el pensamiento estratégico, cada decisión inmediata se integra dentro de una visión permanente del Estado.

Fortalecer el pensamiento estratégico significa desarrollar una capacidad institucional orientada a comprender antes de actuar, anticipar antes de reaccionar y conducir antes de improvisar. En un entorno donde la incertidumbre se ha convertido en una condición permanente, los Estados no se distinguen por reaccionar mejor que los demás; se distinguen por pensar estratégicamente antes que los demás.