Pensión Bienestar 2026: ¿A qué letra le cae el pago HOY martes 3 de noviembre?

¡Ya está aquí! Luego de que el último pago de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores se depositara el pasado mes de septiembre, este martes 3 de noviembre comienza la dispersión del apoyo correspondiente al último bimestre del año. ¿Qué letras cobrarán este día?

La Pensión para Adultos Mayores es uno de los programas sociales que tiene más beneficiarios en México, con cerca de 14 millones de beneficiarios registrados en la actualidad.

Este apoyo bimestral recibió su último pago el pasado mes de septiembre, por lo que con el inicio de noviembre se tenía previsto que se publicara el calendario oficial de pagos de la Pensión, que finalmente fue dado a conocer el pasado lunes 26 de octubre.

Aunque normalmente los pagos de los programas sociales suelen iniciar en lunes, en esta ocasión este pasado 2 de noviembre no se tuvieron depósitos debido al cierre de bancos al ser un día inhábil contemplado por el calendario de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Sin embargo, este martes 3 de noviembre arrancó la dispersión del apoyo del bimestre noviembre-diciembre, de acuerdo con el calendario oficiail de pagos.

¿Qué letras cobran HOY?

Al igual que en otras ocasiones, y como en la mayoría de los programas sociales, los pagos se realizan a través de las tarjetas del Banco del Bienestar que son otorgadas a los beneficiarios luego de inscribirse.

El calendario oficial de la Pensión señala que este martes 3 de noviembre corresponde el pago a los beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra A, quienes a partir de hoy podrán acudir a las sucursales bancarias a retirar su dinero.

Además de la Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, algunos otros programas recibirán su pago este mes de noviembre, siendo estos la Pensión Mujeres Bienestar, la Pensión para Personas con Discapacidad, el Programa para Madres Trabajadoras y Sembrando Vida.

Los pagos de la Pensión continuarán durante el resto del mes, hasta concluir el viernes 27 de noviembre con las últimas letras del abecedario.

Recomendaciones del Banco del Bienestar

Como siempre ha informado el Banco del Bienestar, el dinero depositado por los programas sociales se mantiene en la cuenta de los beneficiarios hasta el momento en que se retire, por lo que no es necesario acudir a retirarlo el mismo día en que se recibe.

De igual manera, sugieren usar la aplicación el Banco del Bienestar para revisar el estatus del depósito.

Por último, en especial a los adultos mayores, se pide no aceptar ayuda de terceros al momento de retirar el apoyo, para evitar caer en fraudes o estafas.