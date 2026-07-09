Pensión Bienestar 2026: ¿quiénes cobran su apoyo de 6 mil 400 pesos HOY jueves 9 de julio?

Luego de que el pasado lunes 6 de julio comenzara la distribución de pagos correspondientes al bimestre julio-agosto de algunos de los programas sociales del Gobierno de México, incluidos la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, esta semana continúan los depósitos. ¿Quién cobrará este jueves 9 de julio? Esto dice el calendario.

Tal como se tenía previsto, luego de que el último pago de la Pensión para Adultos Mayores, la Pensión para Personas con Discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar y el Programa para Madres Trabajadoras fuera en el mes de mayo, sería en julio cuando llegaría el primer depósito.

A unos días de que iniciara el mes, a través del Banco del Bienestar se dio a conocer que sería el lunes 6 de julio cuando comenzara la distribución de pagos correspondientes al actual bimestre, para los beneficiarios de los programas antes mencionados.

Como en ocasiones anteriores, la distribución de pagos se realiza de manera escalonada, basados en la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

¿Quiénes cobran HOY jueves 9 de julio?

De acuerdo con el calendario de distribución de pagos, este jueves 9 de julio continuarán los depósitos para los beneficiarios cuyo primer apellido inicie con la letra C, que fueron contemplados desde este pasado miércoles 8 de julio debido a la alta cantidad de beneficiarios con esta inicial.

De este modo, este jueves concluirán los pagos para los beneficiarios con la letra C, para después pasar al resto de las letras en los siguientes días, hasta concluir el miércoles 29 de julio.

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¿De cuánto es el apoyo?

Cada uno de los programas sociales otorga una cantidad diferente a sus beneficiarios. Mientras que la Pensión para Adultos Mayores da 6 mil 400 pesos por bimestre, siendo el apoyo más grande, la Pensión para Personas con Discapacidad deposita 3 mil 300 pesos cada dos meses.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo es de 3 mil 100 pesos por bimestre, mientras que el Programa para Madres Trabajadoras otorga un depósito de mil 650 pesos.

Recomendaciones para beneficiarios

El Banco del Bienestar recuerda cada vez que inicia la distribución de nuevos pagos que no es necesario acudir a retirar el dinero el mismo día que marca el calendario, pues este permanece intacto y seguro en la tarjeta hasta el momento en que los beneficiarios quieran retirarlo.

Además, hacen la recomendación de evitar pedir ayudar a terceros, y utilizar medios como la aplicación del Banco del Bienestar para consultar el saldo y ver si ya depositaron.